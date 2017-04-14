В торгово-развлекательном центре Galleria Minsk в субботу в обед прошел кастинг на Belarus Fashion Week. Сотни девушек дефилировали по площадке, демонстрируя свою красоту дизайнерам и руководству BFW. Условия для моделей: рост – от 175 сантиметров, никакой косметики и украшений, из одежды – майка, леггинсы и туфли на каблуках.

Организаторы также отбирали plus-size моделей.

Неделя моды в Беларуси пройдет с 11 по 14 мая. Показы будут транслироваться на международных телеканалах Fashion One, IDFashion, Fashion Channel.