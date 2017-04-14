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Видеофакт: кастинг на Belarus Fashion Week – 175 см и без леггинсов

15.04.2017 17:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В торгово-развлекательном центре Galleria Minsk в субботу в обед прошел кастинг на Belarus Fashion Week. Сотни девушек дефилировали по площадке, демонстрируя свою красоту дизайнерам и руководству BFW. Условия для моделей: рост – от 175 сантиметров, никакой косметики и украшений, из одежды – майка, леггинсы и туфли на каблуках.

Организаторы также отбирали plus-size моделей.

Неделя моды в Беларуси пройдет с 11 по 14 мая. Показы будут транслироваться на международных телеканалах Fashion One, IDFashion, Fashion Channel.

 
 
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Кастинг моделей на Belarus Fashion Week прошел в Минске. Смотрите на видео Sputnik, как девушки пробовали понравиться дизайнерам.

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