Чудо схождения Благодатного огня совершилось в Иерусалиме, где его приветствовали тысячи верующих из всех стран мира, где с соблюдением всех тонкостей обряда Патриарх Иерусалимский Феофил совершил особую молитву в кувуклии Храма Гроба Господня и вынес благодатный огонь, который в считанные минуты был передан всем верующим в пределах Храма и вокруг него.

Это чудо с волнением и трепетом ежегодно, в канун Светлой Пасхи ожидают христиане всего мира, ибо сошествие Благодатного огня являет не только Милость Божью, но и надежду на продолжение жизни на Земле. Протодиакон Андрей Скробот из Жирович прокомментировал радио Sputnik Беларусь значение чуда схождения Благодатного огня.

"Схождение Благодатного огня дает нам возможность осмыслить свое собственное предназначение на земле, это стимул для нашего развития, для развития души в каждом из нас. Мы часто слышим, наблюдаем апокалиптические настроения, особенно остры они сейчас, в свете происходящих событий в мире. Но Господь не сказал, когда состоится конец света, ибо все зависит от того, насколько мы сами будем приближать, или отдалять этот момент", — сказал Скробот.

Когда Благодатный огонь будет доставлен в Минск, мы узнаем в ближайшее время.

Аудиозапись комментария протодиакона Андрея Скробота слушайте на радио Sputnik Беларусь