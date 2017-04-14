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В Поставах Peugeot вылетел в кювет и врезался в дерево: водитель серьезно пострадал

15.04.2017 18:27 — Разное | Tut.by  
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Серьезные травмы получил водитель Peugeot в ДТП, которое произошло вечером 14 апреля в Поставах. Об этом сообщил представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.


По предварительной информации, 34-летний водитель Peugeot ехал по улице Ленинской и на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.

С травмами различной степени тяжести мужчина в бессознательном состоянии был госпитализирован.



 
 
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Авария произошла вечером 14 апреля на улице Ленинской.

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