Православные и католики накануне Пасхи приходят в храмы, чтобы освятить съестное содержимое пасхальных корзин. Традиционными символами пасхального столы являются крашенные яйца и куличи, а также творожная пасха.

Окрашенное в красный цвет яйцо в христианской традиции символизирует у православных "гроб и возникновения жизни в его недрах", а у западных христиан – животворящее начало. Красный цвет указывает на кровь распятого Христа.

Творожную пасху – особое блюдо из творога – готовят только раз в году на праздник Пасхи. Она представляет собой усечунную пирамиду, символизирующую Гроб Господень.