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Предпасхальная суббота в Минске: куличи, яйца и прихожане
15.04.2017 18:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Православные и католики накануне Пасхи приходят в храмы, чтобы освятить съестное содержимое пасхальных корзин. Традиционными символами пасхального столы являются крашенные яйца и куличи, а также творожная пасха.
Окрашенное в красный цвет яйцо в христианской традиции символизирует у православных "гроб и возникновения жизни в его недрах", а у западных христиан – животворящее начало. Красный цвет указывает на кровь распятого Христа.
Творожную пасху – особое блюдо из творога – готовят только раз в году на праздник Пасхи. Она представляет собой усечунную пирамиду, символизирующую Гроб Господень.
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В Великую субботу христиане приходят в храмы, чтобы освятить крашеные яйца и куличи, которые являются основными символами пасхального стола. Как происходило...
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