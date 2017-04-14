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Освящение куличей в костеле Пресвятой Девы Марии

15.04.2017 19:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Крашеные яйца и пасхальные куличи начали освящать в Архикафедральном костеле днем в субботу.

Торжественную службу в главном костеле Беларуси провел митрополит Тадеуш Кондрусевич. 

 
 
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