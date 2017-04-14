|
Освящение куличей в костеле Пресвятой Девы Марии
15.04.2017 19:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Крашеные яйца и пасхальные куличи начали освящать в Архикафедральном костеле днем в субботу.
Торжественную службу в главном костеле Беларуси провел митрополит Тадеуш Кондрусевич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Православные и католики в Беларуси в этом году празднуют Пасху в один день – 16 апреля. Смотрите на видео Sputnik, как освящали пасхальную пищу в Архикафедральном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии