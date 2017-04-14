Витебские байкеры 15 апреля открыли новый сезон. По традиции участники мотоклуба Road Dogs («Псы дорог») с ветерком прокатились по центру города, а потом приняли участие в зрелищных конкурсах.





Байкеры стартовали на Вороновском кольце (выезд из Витебска в российском направлении). В пробеге участвовали более 50 человек, в основном, на спортивных мотоциклах. В начале колонны ехали два байка из мотогруппы ДПС ГАИ УВД облисполкома.

Мотоциклисты проехали по Московскому проспекту через центр города к Замковой площади. Здесь «Псы дорог» поучаствовали в забавных состязаниях с призами. Некоторые байкеры вместе с сотрудниками ГАИ отправились в СШ № 46,чтобы провести обучающее мероприятие для школьников.























