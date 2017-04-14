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Витебские "Псы дорог" открыли новый мотосезон
Витебские байкеры 15 апреля открыли новый сезон. По традиции участники мотоклуба Road Dogs («Псы дорог») с ветерком прокатились по центру города, а потом приняли участие в зрелищных конкурсах.
Байкеры стартовали на Вороновском кольце (выезд из Витебска в российском направлении). В пробеге участвовали более 50 человек, в основном, на спортивных мотоциклах. В начале колонны ехали два байка из мотогруппы ДПС ГАИ УВД облисполкома.
Мотоциклисты проехали по Московскому проспекту через центр города к Замковой площади. Здесь «Псы дорог» поучаствовали в забавных состязаниях с призами. Некоторые байкеры вместе с сотрудниками ГАИ отправились в СШ № 46,чтобы провести обучающее мероприятие для школьников.
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По традиции участники мотоклуба Road Dogs ("Псы дорог") с ветерком прокатились по центру города, а потом показали зрелищные конкурсы.
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