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Витебские "Псы дорог" открыли новый мотосезон

15.04.2017 19:41 — Разное | Tut.by  
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Витебские байкеры 15 апреля открыли новый сезон. По традиции участники мотоклуба Road Dogs («Псы дорог») с ветерком прокатились по центру города, а потом приняли участие в зрелищных конкурсах.


Байкеры стартовали на Вороновском кольце (выезд из Витебска в российском направлении). В пробеге участвовали более 50 человек, в основном, на спортивных мотоциклах. В начале колонны ехали два байка из мотогруппы ДПС ГАИ УВД облисполкома.

Мотоциклисты проехали по Московскому проспекту через центр города к Замковой площади. Здесь «Псы дорог» поучаствовали в забавных состязаниях с призами. Некоторые байкеры вместе с сотрудниками ГАИ отправились в СШ № 46,чтобы провести обучающее мероприятие для школьников.












 
Теги: Витебск
 
 
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По традиции участники мотоклуба Road Dogs ("Псы дорог") с ветерком прокатились по центру города, а потом показали зрелищные конкурсы.

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