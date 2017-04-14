Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева поделилась в соцсетях фото семейной трапезы с участием дочери Ксении и счастливого отца малышки 8-кратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена.

«Кое-кому уже тоже хочется отведать спагетти… ну хотя бы потоптать ножками… :) Всем хорошего дня!» — подписала Дарья Домрачева фото на страницах в Инстаграм и ВКонакте .



Фото: instagram.com/dadofun

Напомним, что дочь Дарьи Домрачевой Ксения родилась 1 октября 2016 года в Минске.

В начале января 2017-го на 4-м этапе Кубка мира в немецком Оберхофе белоруска вернулась в большой биатлон. Уже в феврале на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене она завоевала серебряную медаль в гонке преследования, а в марте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти стала бронзовым призером в спринте.