﻿ Аппетит приходит во время еды. Дочка Домрачевой "топчет" спагетти во время семейной трапезы. 21.by
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Аппетит приходит во время еды. Дочка Домрачевой "топчет" спагетти во время семейной трапезы

15.04.2017 19:25 — Разное | Tut.by  
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Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева поделилась в соцсетях фото семейной трапезы с участием дочери Ксении и счастливого отца малышки 8-кратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена.

«Кое-кому уже тоже хочется отведать спагетти… ну хотя бы потоптать ножками… :) Всем хорошего дня!» — подписала Дарья Домрачева фото на страницах в Инстаграм и ВКонакте.


Фото: instagram.com/dadofun

Напомним, что дочь Дарьи Домрачевой Ксения родилась 1 октября 2016 года в Минске.

В начале января 2017-го на 4-м этапе Кубка мира в немецком Оберхофе белоруска вернулась в большой биатлон. Уже в феврале на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене она завоевала серебряную медаль в гонке преследования, а в марте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти стала бронзовым призером в спринте.

 
Теги: Минск
 
 
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Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачевой поделилась в соцсетях фото семейной трапезы с участием своей дочери Ксении и счастливого отца малышки...

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