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В Киеве появились билборды «Альфа-Банка» с Гиви и Моторолой

15.04.2017 20:00 — Разное | Ежедневник  
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В Киеве появились билборды «Альфа-Банка» с Гиви и Моторолой

социальные сети

Украинский «Альфа-Банк» опроверг, что размещал эту рекламу и назвал акцию провокацией.

Украинский Альфа-банк опубликовал сообщение, в котором опроверг, что размещал рекламу своих услуг на билбордах в Киеве с использованием изображений полевых командиров непризнанных ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление размещено на сайте банка, пишет РБК.

«Альфа-банк Украина» не имеет никакого отношения к размещению рекламы с лицами боевиков ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — РБК) и резко осуждает грязные провокации, к которым прибегают неустановленные лица в попытке подорвать доверие к международному банку в Украине», — говорится в заявлении финансового учреждения.

В сообщении также указано, что банк ​одним из первых среди международных кредитных организаций прекратил работу «на оккупированных территориях в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и на Донбассе».

Кроме того, подчеркивается в заявлении, основной акционер Альфа-банка — «львовянин Михаил Фридман», гражданин Израиля, постоянно проживающий в Лондоне, а 9,9% акций бенефициара «Альфа-банка Украина» холдинга ABHH принадлежат ​«итальянскому финансовому гиганту UniCredit».

«Нашему банку, который только за девять месяцев 2016 года уплатил в украинский бюджет 467 млн грн, ушедших на выплаты пенсий, стипендий, ремонт дорог и другие социальные нужды, уже который месяц приходится держать ответ за необоснованные обвинения в том, что банк является российским», — заключается в сообщении.

В Киеве 13 апреля появились билборды, на которых изображены убитые полевые командиры непризнанных ДНР и ЛНР ​Гиви, Моторола и Мозговой, сообщали украинские издания «Обозреватель» и «Страна.uа». Фото троих полевых командиров сопровождается надписью: «Это все, что останется после меня. Депозиты в Альфа-банке». По сообщению «Страна.ua», фото билборда появилось в сообществе «Типичный Киев» в Twitter.

Позже фотография в этом сообществе в Twitter была обновлена. Администраторы разместили поверх изображения рекламы с убитыми командирами непризнанных ЛНР и ДНР надпись: «Это провокация».

В украинском Альфа-банке сообщили, что юридическое подразделение финансовой организации уже работает с «недобросовестными рекламными операторами», которые «нарушают целый ряд законов» Украины, размещая дискредитирующие банк сведения и приводя ложную информацию.

 
 
 
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