Хоккеисты сборной Беларуси проиграли команде Германии в повторном домашнем матче Евровызова. Поединок состоялся 15 апреля в Бобруйске.



Фото: hockey.by

Беларусь — Германия — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

15 апреля. «Бобруйск-Арена». 7060 зрителей.

Беларусь: Трус (58.39; 93,9% отраженных бросков); Граборенко — Денисов, Павлович — А. Стась — С. Стась; Коробов — Лисовец, А. Костицын — Ковыршин — С. Костицын; Хенкель — Стасенко, Когалев — Шарангович — Стефанович; Демков — Волков — Карабань; Парфеевец, Воробей.

Германия: Пильмайер (96,4% отраженных бросков); Акдаг — Хердлер, Плахта — Тиффельс — Элиц; Ройль — Мюллер, Небельс — Редеке — Вольф; Эрхофф (капитан) — Церрессен, Кинк — Хоспельт — Оппенхаймер; Гогулла — Хагер — Шютц; Дашнер.

Шайбы: 0:1 — Кинк (Мюллер, Церрессен, 27.25), 0:2 — Хагер (Гогулла, 33.19), 1:2 — А. Костицын (С.Костицын, 42.15).

Броски: 28−33 (9−10, 4−20, 15−3).

Штраф: 12−20.

По сравнению с первым матчем, прошедшим вчера в Жлобине , в составе белорусской команды произошло несколько изменений. В воротах вместо затемпературившего Кевина Лаланда сыграл страж гродненского «Немана» Виталий Трус, в обороне вместо Ильи Шинкевича появился Владимир Денисов, а в атаке Артем Демков, Артем Волков и Данила Карабань сменили выступавших днем ранее Александра Кулакова и именинников Сергея Дрозда и Андрея Степанова.

Сегодня свой 23-й день рождения отмечает Максим Парфеевец, но, в отличие от Сергея Дрозда, забросившего шайбу вчера, форварду «Юности» преподнести себе такой подарок не удалось.

Да и вообще на сей раз белорусы поразили немецкие ворота всего один раз. Гол в начале третьего периода удалось организовать братьям Костицыным. Правда, к тому моменту команда Дэйва Льюиса проигрывала с разницей в две шайбы, невыразительно проведя в атаке первый и второй периоды. В третьем припертые к стене хозяева встрепенулись и на славу потерзали германскую оборону. Благо этому способствовали удаления в составе гостей, которые чеырежды играли в меньшинстве. Вот только реализовать численный перевес белорусы так и не смогли.

21 и 22 апреля белорусская дружина продолжит подготовку к чемпионату мира матчами Евроввызова против сборной Швеции в Гродно.

На 28−29 апреля запланированы два выездных матча с командой Франции.

Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).

В штаб сборной Беларуси под началом Дэйва Льюиса вошли Владимир Буре, Олег Антоненко, Яри Каарела, Андрей Мезин, а также видеотренер Вячеслав Гусов.

Сборная Беларуси на предварительном этапе ЧМ сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.

5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь

6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия

8 мая. 17.15. Беларусь — Канада

10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь

12 мая. 21.15. Франция — Беларусь

13 мая. 17.15. Словения — Беларусь

16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.

В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды группы, худшая сборная утратит прописку в элитном дивизионе.