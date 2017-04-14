|
В Витебске столкнулись маршрутка и милицейский автомобиль
В Витебске столкнулись маршрутка и милицейский автомобиль, есть пострадавшие, сообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома Александр Казючиц.
ДТП произошло 15 марта в 18.35 на регулируемом перекрестке улиц Воинов-интернационалистов и Чкалова.
«Автомобиль милиции ехал по улице Воинов-интернационалистов в сторону Чкалова, когда врезался в заднюю часть микроавтобуса Mercedes Sprinter. Маршрутка двигалась по Чкалова к Московскому проспекту. От удара микроавтобус перевернулся на бок», — пояснил Александр Казючиц.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства ДТП. По предварительной информации, в нем пострадали не менее 4 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, в ДТП пострадали не менее 4 человек.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии