В Витебске столкнулись маршрутка и милицейский автомобиль, есть пострадавшие, сообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома Александр Казючиц.

ДТП произошло 15 марта в 18.35 на регулируемом перекрестке улиц Воинов-интернационалистов и Чкалова.

«Автомобиль милиции ехал по улице Воинов-интернационалистов в сторону Чкалова, когда врезался в заднюю часть микроавтобуса Mercedes Sprinter. Маршрутка двигалась по Чкалова к Московскому проспекту. От удара микроавтобус перевернулся на бок», — пояснил Александр Казючиц.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства ДТП. По предварительной информации, в нем пострадали не менее 4 человек.

Госавтоинспекция обращается к очевидцам с просьбой сообщить полезную для выяснения обстоятельств информацию по телефонам: 721−44−44 (МТС), 621−44−44 (Велком).