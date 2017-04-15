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Ермакович: сегодня мы скорее приобрели одно очко, нежели потеряли
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович на пресс-конференции
— В первую очередь, хочу отметить атмосферу, в которой проходила игра. Получился настоящий праздник. Надеюсь, болельщики получили эмоции, антураж отличный.
Что касается игры, впечатление двоякое — до пропущенного нами гола и после. «До» мы практически безошибочно сыграли в обороне. А после, когда пришлось раскрываться, были ошибки в обороне — благо, что соперник нас не наказал в этих переходах.
Ну и так сложилось в конце, неординарный случай — Поляков надел майку вратаря и три раза выручил. Поэтому быть недовольным ничьей не имею права — считаю, что сегодня мы скорее приобрели одно очко, нежели потеряли.
— Это был выбор Полякова — встать в ворота?
— Да, он сам проявил инициативу.
— Что с Дуброй, Родионовым, Стасевичем?
— Они все травмированы. Если бы были здоровы, то были бы сегодня с нами.
— А почему в начале сезона у БАТЭ столько травм?
— Начнем с того, что эти повреждения все разные. Кто вас конкретно интересует? Дубра? Он выбыл на восемь месяцев. Милунович уже тренируется по индивидуальному плану. Родионов температурит — простуда. У Стасевича микротравма, которая не позволила сыграть сегодня. На следующий матч, надеюсь, он вернется.
— В продолжение вратарской темы — почему отдали предпочтение Чичкану, а не Веремко?
— Веремко тоже был травмирован. А к Чичкану у меня нет претензий по сегодняшнему матчу. Кто будет играть в следующем матче? Увидите. У нас теперь есть выбор, подумаем. Поляков в воротах отыграл великолепно.
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