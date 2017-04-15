Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович на пресс-конференции после матча с «Динамо-Брест» (1:1) хвалил атмосферу матча и защитника Полякова, который встал в ворота и спас команду, рассказал о здоровье травмированых и приболевших игроков клуба и порадовался добытому очку в Бресте.



Поляков сам вызвался стать в ворота после удаления основного вратаря. Дебют Дениса в этой роли отметили оба тренера. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— В первую очередь, хочу отметить атмосферу, в которой проходила игра. Получился настоящий праздник. Надеюсь, болельщики получили эмоции, антураж отличный.

Что касается игры, впечатление двоякое — до пропущенного нами гола и после. «До» мы практически безошибочно сыграли в обороне. А после, когда пришлось раскрываться, были ошибки в обороне — благо, что соперник нас не наказал в этих переходах.

Ну и так сложилось в конце, неординарный случай — Поляков надел майку вратаря и три раза выручил. Поэтому быть недовольным ничьей не имею права — считаю, что сегодня мы скорее приобрели одно очко, нежели потеряли.

— Это был выбор Полякова — встать в ворота?

— Да, он сам проявил инициативу.

— Что с Дуброй, Родионовым, Стасевичем?

— Они все травмированы. Если бы были здоровы, то были бы сегодня с нами.

— А почему в начале сезона у БАТЭ столько травм?

— Начнем с того, что эти повреждения все разные. Кто вас конкретно интересует? Дубра? Он выбыл на восемь месяцев. Милунович уже тренируется по индивидуальному плану. Родионов температурит — простуда. У Стасевича микротравма, которая не позволила сыграть сегодня. На следующий матч, надеюсь, он вернется.

— В продолжение вратарской темы — почему отдали предпочтение Чичкану, а не Веремко?

— Веремко тоже был травмирован. А к Чичкану у меня нет претензий по сегодняшнему матчу. Кто будет играть в следующем матче? Увидите. У нас теперь есть выбор, подумаем. Поляков в воротах отыграл великолепно.