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След взрывчатки, использованной при атаке автобуса "Боруссии", ведет в бундесвер
Взрывчатое вещество в бомбах, применявшихся для
Помимо взрывчатки, беспокойство следователей вызывают и использованные военные детонаторы, что указывает на профессиональную подготовку организаторов нападения.
Ложные следы
Следователи по-прежнему сомневаются в том, что нападение имеет отношение к исламистским террористическим организациям. После взрывов было обнаружено или получено несколько
По данным источников Die Welt в полиции, не исключены дальнейшие нападения. Особой опасности, как пишет издание, подвергаются посетители футбольных матчей, рок-концертов и других массовых мероприятий.
Возле автобуса футбольного клуба «Боруссии» в Дортмунде вечером 11 апреля, накануне матча с «Монако»,
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Взрывчатка, использованная для нападения на автобус "Боруссии", может иметь отношение к немецкой армии, а детонаторы указывают на работу профессионалов....
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