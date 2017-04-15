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След взрывчатки, использованной при атаке автобуса "Боруссии", ведет в бундесвер

15.04.2017 23:02 — Разное | Tut.by  
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Взрывчатое вещество в бомбах, применявшихся для нападения на автобус футбольной команды «Боруссия», вероятно, имеет отношение к немецкой армии. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщает издание Die Welt, ссылаясь на источники среди следователей. Расследованием нападения займется специальное подразделение Федерального ведомства по уголовным делам Pott, в которое будут входить более 100 сотрудников.


Фото: Reuters

Помимо взрывчатки, беспокойство следователей вызывают и использованные военные детонаторы, что указывает на профессиональную подготовку организаторов нападения.

Ложные следы

Следователи по-прежнему сомневаются в том, что нападение имеет отношение к исламистским террористическим организациям. После взрывов было обнаружено или получено несколько признательных писем — якобы, как со стороны исламистов, так и со стороны «противников мультикультурности».

По данным источников Die Welt в полиции, не исключены дальнейшие нападения. Особой опасности, как пишет издание, подвергаются посетители футбольных матчей, рок-концертов и других массовых мероприятий.

Возле автобуса футбольного клуба «Боруссии» в Дортмунде вечером 11 апреля, накануне матча с «Монако», взорвались три бомбы, начиненные металлическими штифтами. В результате были ранены защитник футбольного клуба Марк Батра и находившийся поблизости полицейский.

 
 
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Взрывчатка, использованная для нападения на автобус "Боруссии", может иметь отношение к немецкой армии, а детонаторы указывают на работу профессионалов....

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