Главный тренер хоккейной сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал поражение от команды Германии в повторном домашнем матче Евровызова в Бобруйске, сообщает пресс-служба ФХБ.



Фото: Александр Филюков, hockey.by

— Сборная Германии показала отличную игру. Они прекрасно действовали в меньшинстве, на точке вбрасывания. Именно благодаря этому в первых двух периодах им удавалось полностью контролировать происходящее на площадке. Возможно, мы немного опешили от такого напора в первых двух периодах, однако заключительная треть удалась нам значительно лучше.

Соперник очень хорошо действовал в нападении, нам же не удалось добиться высокого уровня завершения атак. Не получилось и в большинстве. Для того, чтобы эффективно использовать численное преимущество, нужно еще и выигрывать вбрасывания. Ведь уступая шайбу на «точке», мы теряем и 35−40 секунд при выбросе ее из зоны соперником. Когда же нам удавалось закрепиться в чужой зоне, слишком долго искали удобную позицию для броска.

В третьем периоде стали больше бросать, и это позволило создать больше моментов. Сегодня именно большинство могло решить исход встречи, но спецбригады, к сожалению, сработали не так хорошо, как хотелось бы. Отличную игру показал вратарь Виталий Трус, воспользовавшись выпавшим шансом. Позитивный момент заключается в том, что за 4 товарищеске игры мы пропустили всего 4 шайбы, — сказал Дэйв Льюис.

Марко Штурм, главный тренер сборной Германии:

— Мы счастливы завершить свою поездку в Беларусь победой. В третьем периоде соперник значительно добавил, и нам пришлось тяжело. Но благодаря отличным действиям нашего вратаря и бригад меньшинства удалось сохранить три очка. Я очень доволен ребятами. Думаю, эти игры стали отличной возможностью проверить и подготовить команду к домашнему чемпионату мира, — сказал Марко Штурм.

21 и 22 апреля белорусская дружина продолжит подготовку к чемпионату мира матчами Евровызова против сборной Швеции в Гродно.

На 30 апреля и 1 мая запланированы два выездных матча с командой Франции.

Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).

В штаб сборной Беларуси под началом Дэйва Льюиса вошли Владимир Буре, Олег Антоненко, Яри Каарела, Андрей Мезин, а также видеотренер Вячеслав Гусов.

Сборная Беларуси на предварительном этапе ЧМ сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.

5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь.

6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия.

8 мая. 17.15. Беларусь — Канада.

10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь.

12 мая. 21.15. Франция — Беларусь.

13 мая. 17.15. Словения — Беларусь.

16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.

В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды группы, худшая сборная утратит прописку в элитном дивизионе.