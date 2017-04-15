Белорусская теннисистка Александра Саснович не сумела пробиться в финал турнира в швейцарском Биле с призовым фондом 226 750 долларов.



Александра Саснович. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В полуфинальном поединке Александра Саснович (№ 108 рейтинга WTA) со счетом 4:6, 6:4, 5:7 уступила Анетт Контавейт из Эстонии, занимающей 99-е место в мировом рейтинге. Игра продолжалась 2 часа 23 минуты.

Прежде спортсменки трижды встречались друг с другом. Дважды верх брала эстонская теннисистка (6:1, 6:4 в 2013 году в Москве и 6:2, 6:4 в 2015-м в Стамбуле), еще раз сильнее становилась белоруска (6:3, 6:2 в 2014 году в финале Winter Moscow Open в Москве).