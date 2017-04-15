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ГПК: очереди на границе сохраняются – на выезд стоят более 300 машин
15.04.2017 21:38 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 апр – Sputnik. Очереди на границах Беларуси и Европейского Союза сохраняются вечером в субботу 15 апреля, свидетельствую данные онлайн-сервиса Государственного пограничного комитета Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Как ранее сообщили Sputnik в ГПК, утром в субботу на границах
По информации ГПК, сейчас в пункте пропуска "Котловка" выезда из Беларуси ждут 40 грузовиков, в "Каменном Логе" – 200, в "Бенякони" – 37, в "Привалке" – 55.
На белорусско-польской границе ситуация не столь напряженная: небольшая очередь есть только в ПП "Козловичи" – там стоят 20 фур.
При этом в субботу вечером возникли проблемы со въездом в Беларусь: в "Бенякони" с литовской стороны стоят 100 фур, столько же большегрузов ожидают въезда в республику из Польши – в "Берестовице" и "Брузгах".
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Проблемы возникли с пересечением границы с польской стороны - есть большие очереди в "Берестовице" и "Брузгах".
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