МИНСК, 15 апр – Sputnik. Очереди на границах Беларуси и Европейского Союза сохраняются вечером в субботу 15 апреля, свидетельствую данные онлайн-сервиса Государственного пограничного комитета Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко ГПК: более 400 фур стоят на границах на выезд из Беларуси

Как ранее сообщили Sputnik в ГПК, утром в субботу на границах стояли более 400 большегрузов – самые серьезные очереди были в ПП "Каменный Лог", там выезда ждали 150 машин.

По информации ГПК, сейчас в пункте пропуска "Котловка" выезда из Беларуси ждут 40 грузовиков, в "Каменном Логе" – 200, в "Бенякони" – 37, в "Привалке" – 55.

На белорусско-польской границе ситуация не столь напряженная: небольшая очередь есть только в ПП "Козловичи" – там стоят 20 фур.

При этом в субботу вечером возникли проблемы со въездом в Беларусь: в "Бенякони" с литовской стороны стоят 100 фур, столько же большегрузов ожидают въезда в республику из Польши – в "Берестовице" и "Брузгах".