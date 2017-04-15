МИНСК, 15 апр – Sputnik. Ненастная погода ожидается в Беларуси 16 апреля – когда христиане Беларуси будут отмечать Пасху, сообщили Sputnik в субботу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики предупреждали, что в республике в ближайшие дни будет не только прохладно: в ряде регионов республики прогнозируются осадки — дожди с переходом в мокрый снег, порывистый ветер.

По информации Гидромета, на Пасху 16 апреля, местами пройдет сильный мокрый снег, а столбики термометров покажут днем от + 5°С до + 7°С.

В субботу специалисты РЦРКМ предупредили, что на воскресенье в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности – из-за сильного ветра.