﻿ Гидромет: погода на Пасху будет ненастной – ожидается даже снег. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гидромет: погода на Пасху будет ненастной – ожидается даже снег

15.04.2017 21:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Ненастная погода ожидается в Беларуси 16 апреля – когда христиане Беларуси будут отмечать Пасху, сообщили Sputnik в субботу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет: погода на Пасху будет ненастной – ожидается даже снег
© Фото: int_0x21 / Twitter
Зима возвращается: Мядельщину засыпает снегом

Ранее синоптики предупреждали, что в республике в ближайшие дни будет не только прохладно: в ряде регионов республики прогнозируются осадки — дожди с переходом в мокрый снег, порывистый ветер.

По информации Гидромета, на Пасху 16 апреля, местами пройдет сильный мокрый снег, а столбики термометров покажут днем от + 5°С до + 7°С.

В субботу специалисты РЦРКМ предупредили, что на воскресенье в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности – из-за сильного ветра.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее синоптики предупредили, что на воскресенье в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности – из-за сильного ветра.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске столкнулись маршрутка и милицейский автомобиль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика