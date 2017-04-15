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Зима возвращается: Мядельщину засыпает снегом

15.04.2017 20:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 апр – Sputnik. Сильный снег пошел в Мядельском районе в субботу 15 апреля, сообщили пользователи социальных сетей.

Зима возвращается: Мядельщину засыпает снегом
© Pixabay
Погода на Пасху: будет холодно, возможен снег

Как ранее предупредили синоптики, в ближайшие дни в Беларуси ожидается ухудшение погодных условий – в день Пасхи в ряде районов республики пройдет снег с дождем, по северу страны возможно образование снежного покрова толщиной до 5 сантиметров.

Как сообщают пользователи социальных сетей, в северных районах Беларуси, в частности, Мядельском, начал идти снег, который затруднил движение по автодорогам.

По информации Гидромета, улучшения погоды не стоит ждать как минимум до понедельника – в республике будет ветрено, дождливо и прохладно.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации Гидромета, улучшения погоды не стоит ждать как минимум до понедельника – в республике будет ветрено, дождливо и прохладно.

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