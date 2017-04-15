МИНСК, 15 апр – Sputnik. Сильный снег пошел в Мядельском районе в субботу 15 апреля, сообщили пользователи социальных сетей.

Как ранее предупредили синоптики, в ближайшие дни в Беларуси ожидается ухудшение погодных условий – в день Пасхи в ряде районов республики пройдет снег с дождем, по северу страны возможно образование снежного покрова толщиной до 5 сантиметров.

Как сообщают пользователи социальных сетей, в северных районах Беларуси, в частности, Мядельском, начал идти снег, который затруднил движение по автодорогам.

@nadvorie , тут автор фото утверждает, что это Нарочь сейчас.И у них вот это, вот это вот всё) pic.twitter.com/4wbVDGWWt2 — int_0x21 (@int_0x21) 15 апреля 2017 г.

По информации Гидромета, улучшения погоды не стоит ждать как минимум до понедельника – в республике будет ветрено, дождливо и прохладно.