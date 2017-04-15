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LIVE: прямая трансляция шоу "Ты супер!" на телеканале НТВ (ЗАВЕРШЕНА)
15.04.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь
В конкурсе продолжает участие представительница Беларуси, минчанка Дарья Чернова. Еще одна белоруска, Анастасия Кравченя из Калинковичей, к сожалению, выбыла из шоу.
Проект НТВ и агентства Sputnik "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям, которые оказались без попечения родителей, заявить о себе. Это воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Эстонии и Южной Осетии.
Следить за конкурсом и единственной оставшейся в шоу представительницы Беларуси можно в
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Конкурс телеканала НТВ и агентства Sputnik "Ты супер!" стартовал 11 февраля. Смотрите на видео очередной выпуск второго тура международного шоу.
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