В конкурсе продолжает участие представительница Беларуси, минчанка Дарья Чернова. Еще одна белоруска, Анастасия Кравченя из Калинковичей, к сожалению, выбыла из шоу.

Проект НТВ и агентства Sputnik "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям, которые оказались без попечения родителей, заявить о себе. Это воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Эстонии и Южной Осетии.

Следить за конкурсом и единственной оставшейся в шоу представительницы Беларуси можно в специальной рубрике на сайте Sputnik Беларусь и официальных группах в соцсетях.