Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел отслужил в Свято-Духовом соборе в Минске божественную литургию, священнослужители облачились сначала в белые, а потом красные одежды в честь Пасхи.

Службы будут идти всю ночь во всех православных храмах Беларуси – освящать праздничную пищу священнослужители РПЦ не прекратят до утра Пасхи.