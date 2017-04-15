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Освящение пасхальной пищи в главном православном соборе Беларуси

15.04.2017 19:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел отслужил в Свято-Духовом соборе в Минске божественную литургию, священнослужители облачились сначала в белые, а потом красные одежды в честь Пасхи.

Службы будут идти всю ночь во всех православных храмах Беларуси – освящать праздничную пищу священнослужители РПЦ не прекратят до утра Пасхи.

 
Теги: Минск
 
 
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В Великую субботу прошли торжественные службы в католических и православных храмах республики. Смотрите на видео, как освящали яйца и куличи в Свято-Духовом...

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