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Освящение пасхальной пищи в главном православном соборе Беларуси
15.04.2017 19:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел отслужил в Свято-Духовом соборе в Минске божественную литургию, священнослужители облачились сначала в белые, а потом красные одежды в честь Пасхи.
Службы будут идти всю ночь во всех православных храмах Беларуси – освящать праздничную пищу священнослужители РПЦ не прекратят до утра Пасхи.
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