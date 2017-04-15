Белорусская теннисистка Ольга Говорцова вышла в финал турнира в Индиан Харбор Бич (США) с призовым фондом в 80 тысяч долларов.

В полуфинальном поединке Ольга Говорцова (№ 190 рейтинга WTA) за 2 часа 10 минут взяла верх над Онс Жабер из Туниса (№ 119), посеянной на турнире под 5-м номером — 5:7, 6:3, 6:2. Возможно, поединок оказался бы менее энергозатратным, не растеряй белоруска в первом сете преимущество при счете 5:2, когда проиграла 5 геймов кряду.

В финале соперницей Ольги Говорцовой станет 15-летняя Аманда Анисимова из США (№ 479).