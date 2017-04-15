Белоруска Марина Доманцевич выиграла знаменитый ультрамарафон «Два океана» протяженностью 56 км. Соревнования традиционно проводятся каждые пасхальные выходные в городе Кейптауне (ЮАР), расположенном на полуострове, что разделяет Индийский и Атлантический океаны и увенчан знаменитым мысом Доброй Надежды.

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Как сообщает официальный сайт БФЛА, на старте Марину Доманцевич сбили с ног, и по ней пробежали несколько участников. Но, несмотря на разбитые в кровь колени, Марина стала лучшей на дистанции, рпеодолев ее за 3 часа 37 минут и 17 секунд.



Кадр you belong

За победу в ультрамарафоне Марина Доманцевич получила чек на 250 тысяч южноафриканских рандов (около 18 480 долларов США).

Видео: you belong

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В программу «Двух океанов» входит не только легендарный ультрамарафон длиной 56 км, но также полумарафон, два горных трейла на 12 и 22 км, фановые пробеги и забег дружбы, в котором накануне основной гонки с флагами принимают участие спортсмены-представители разных стран (около 80 государств), отмечает marathonec.ru .

Всего за выходные на старт «Двух океанов» выходит около 30 000 человек: 11 000 регулярно собирает ультрамарафон, 16 000 — марафон, около 1000 выходят на трейлы и 2000 — на короткие забеги спутники. Для того, чтобы стать участником, нужно иметь квалификационный норматив (результат не менее 5 часов на марафоне, 6.30 на 50 км и 13.30 на 100 км).

Впервые ультрамарафон «Два Океана» состоялся в 1970 году. Тогда он еще не был официальным пробегом и не получил своего имени. Небольшие соревнования прошли во время совместной тренировки бегунов из Кейптайна, которые вместе готовились к сверхмарафону Comrades (старейший ультрамарафон в мире на дистанцию 90 км, также в ЮАР). Тогда, в 1970-м, на маршрут в 35 миль вышло 26 бегунов, до финиша добрались лишь 15 человек.