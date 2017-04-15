Католический костел, православная церковь и протестантские общины отмечают в один день главный христианский праздник — Воскресение Христа.



© Sputnik/ Станислав Андросик Митрополит Павел поздравил верующих со светлым праздником Пасхи

По словам Тадеуша Кондрусевича этот праздник объединяет всех, несмотря на то, что у костела и православной церкви различные календари и традиции.

"Пасха происходит от слова "песах" — евреи праздновали Песах в память счастливого ухода из Египта. Моисей вывел их из египетского плена к физической свободе. Иисус Христос, как новый Моисей, как Бог и человек, вывел из греховного рабства в свободу детей божьих. Это та истинная свобода, которую нам даровал Бог ", — отметил архиепископ.

По мнению митрополита Кондрусевича, недостаточно освятить яйца, недостаточно только придти в костел, в церковь или иной молитвенный дом, необходимо сердцем воскреснуть.

Подробнее ознакомиться с поздравлением митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича на Пасху можно на видео Sputnik.