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Митрополит Павел поздравил верующих со светлым праздником Пасхи
16.04.2017 08:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Всех православных верующих Беларуси в день воскресения Христова с праздником поздравил Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел.
© Sputnik/ Станислав Андросик, Виктор Толочко
"Этот праздник вселяет в сердца наши праздник и надежду. Мы с вами, как подобает каждому родившемуся на Земле, однажды умрем. Мы верующие во Христа перейдем от жизни временной в жизнь вечную", — отметил митрополит Павел.
Патриарший экзарх пожелал всем, чтобы праздник воскресения Христова вдохновлял на свершение добрых дел, на жизнь благую и святую.
"Я всех поздравляю с праздником светлого Христова воскресения. Желаю всем крепкого здоровья, праздничного настроения, свершений творческих и радости неоскудевающей", — пожелал митрополит Минский и Заславский Павел.
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Смотрите на видео поздравление православным верующим Беларуси от Митрополита Павла с главным христианским праздником Пасхи.
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