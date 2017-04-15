В типичной мужской шутке о том, что у девушки гардеробная заполнена вещами, а ей нечего надеть, все-таки есть доля правды. И даже не доля, а увесистая порция. Между понятиями «выглядеть хорошо» и «иметь много вещей» никогда не будет знака равенства. Специально для LADY эту теорему легко доказала стилист и имидж-эксперт Дарья Судьева. Используя одну базовую вещь — серый комбинезон — она собрала 4 разных образа: универсальный, спортивный, креативный, ультрамодный. Так у будущего графического дизайнера Леры появились луки на каждый день и «на выход» и свободное место в шкафу.

Для начала немного теории от имидж-эксперта. Основой образа может выступать обычное серое платье без декора. Это и есть базовая вещь. Признаки, по которым вы ее отыщете в магазине среди рюшей, цветов и принтов: отсутствие декора и простой крой. Это может быть платье-рубашка или трапециевидное платье, но точно не отрезное по талии с пышной юбкой и розой у декольте. Более современный вариант — комбинезон.

«Комбезы» у нас не так популярны. Женщины только присматриваются к ним: примеряют, раздумывают, как и с чем носить, и возвращают обратно на вешалку. А зря. Это очень хорошая, стильная, альтернатива платью вещь. Еще одна маленькая подсказка: базовая вещь вовсе не обязательно должна быть черной, что бы вам ни говорили подружки. Это может быть любой нейтральный цвет: синий, например, бежевый, серый.





На все случаи жизни

В первую очередь Дарья закатывает рукава у комбинезона. Поясняет, что длинные руки — это извечная проблема славянских барышень. Этот нехитрый способ помогает их визуально укоротить. Плюс бедро смотрится «легче», и сам образ получается более интересным и немного неформальным — реверанс в сторону творческой профессии нашей модели. Теперь добавляем жакет без рукавов и колье со вставками в той же цветовой гамме. Приятный побочный эффект: эти вещи «вытягивают» силуэт и помогают вам выглядеть стройнее. Это универсальный лук. Так можно появиться в институте или в офисе, а вечером посидеть в кафе с подружками.









Спорт-шик

Стандартный, но беспроигрышный ход: кроссовки или кеды в один цвет с курткой. Это та связка, которая поможет вам дополнить базовую вещь. Завязываем шарф и сверяемся: один из цветов шарфа «попадает» в комбинезон, другой — в куртку и кеды. Плюс серая шапка. Получаются такие «пятьдесят оттенков серого». Все очень просто, удобно и современно. Неоспоримый бонус: такой образ можно создать в любом ценовом диапазоне. Если вы правильно сочетаете вещи, то будете выглядеть стильно, независимо от того, покупаете вы одежду премиальных или недорогих марок.









Стильно, модно, молодежно

Еще одна вещь из разряда must have — косуха. Очень большое заблуждение, что куртка-косуха подходит исключительно молодым девушкам. Дарья Судьева советует носить косуху и в 30+, и в 40+. Вы не будете смотреться неуместно, а вот на несколько лет моложе точно. Только ни в коем случае не покупайте черную куртку. Она может быть синей, изумрудной (очень актуально в этом сезоне), бордовой или коричневой. Косуху можно комбинировать с платьем, кюлотами. А вот с джинсами — это, действительно, только студенческий вариант.

Правильно выбранные аксессуары, считайте, 50 процентов успеха. Стилист выбрала колье, эмаль которого перекликается с цветом косухи. Плюс грубые ботинки. Кто-то предпочитает обувь наподобие берцев или мартинсов, кто-то выберет более изящную модель — и то, и другое подойдет. И не игнорируйте рюкзаки. Мужчины сейчас их носят с костюмами, а женщины — чуть ли не с вечерними нарядами. Один совет: если вы хотите носить рюкзак с женственным элегантным платьем, выбирайте полностью кожаный вариант без вставок из текстиля.









Фешн

Кейп — это акцентная, крутая вещь. Конечно, пальто он не заменит, но подружки позавидуют. Добавляем актуальный в этом сезоне чокер, в тон выбираем помаду. Получаются два акцента: на губы и на шею. Это скрытые сексуальные символы. На работе так появляться не стоит (хотя коллеги противоположного пола оценят), а для вечернего выхода — это идеальный вариант. Если в помещении вы снимете кейп, то образ не потеряется. Яркий макияж и стильный аксессуар будут очень хорошо дополнять серый комбинезон.

Так сможете прийти на вечеринку или отправиться в оперу — зависит от ваших предпочтений. Театралкам на заметку: театр теперь единственное место, куда можно и даже нужно красить ногти в цвет помады, во всех остальных случаях это считается нафталином и моветоном.









За помощь в организации съемки благодарим шоу-рум Rada Style, проспект Победителей, 103.