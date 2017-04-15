Говорят, что каркасный дом можно построить быстро, недорого и своими руками. И наш читатель Дмитрий пытается это доказать — вот уже второй год он сам, без привлечения строителей, строит каркасный дом. И у него неплохо получается: к концу прошлого сезона каркас стоял под крышей и с окнами. Теперь он готов поделиться своим опытом отделки фасада ЦСП и утеплением стен эковатой.





— К концу лета 2016 года вставили окна. Каркас обшили МДВП. Этот материал нельзя держать открытым всем стихиям больше трех месяцев, поэтому на зиму его надо было закрывать. Причем срочно, учитывая, что отпусков ни у меня, ни у семейства уже не осталось. Раньше я уже писал, что в отделке нашего домика было принято решение комбинировать цвета: что-то белое и «деревянное» на вентфасаде. И даже были кое-какие наброски главного дизайнера (жены Аленки) того, что должно получиться в итоге.



Подпольная кличка отделки — Майло. В честь Джек-Рассел терьера из легендарной «Маски»



















С деревянной частью было все более-менее понятно. Решили делать скошенный планкен из лиственницы либо импрегнированной сосны (в зависимости от реалий нашего рынка).

А вот с чем-то белым пришлось ломать голову. Рассматривались совершенно разные варианты, но большинство из них отсылали к разного вида штукатурным работам, которых изо всех сил хотелось избежать. И с вентфасадами в большинстве своем они не дружили.

Поэтому выбор остановили на цементно-стружечных плитах толщиной 12 мм. В качестве альтернативы рассматривали еще фиброцементый сайдинг, но он оказался неоправданно дорогим.

Итак, принципиальные решения приняты. Основная стратегия намечена. Осталось только решить, как это все реализовать на практике с минимальными потерями по материалам, трудочасам и финальному внешнему виду фасада.























Для начала при помощи все той же старой доброй «Макиты NB» из стопки разнокалиберных брусков изготовили бруски 40 мм на 50 мм с двухсторонней калибровкой. Углы собрали из двух досок 150 мм на 40 мм.

Выбрали испытательный полигон (один из фасадов дома) и повторили стойки каркаса брусками. На угол прикрепили наш короб. На этом этапе пришлось вспоминать, как работать ручным молотком, т. к. бруски уже приходилось прибивать оцинкованными винтовыми гвоздями 120 мм, которые в нейлер при всем желании уже не впихнешь. А потом и вовсе на перешли гвозди 150 мм.

Купил рулон самой обычной оцинкованной сетки с ячейкой 5×5мм и кусками закрыли вход в вентфасад снизу от грызунов.

Изначально мы собирались закрывать швы между листами ЦСП по инструкции производителя. В ней прописано, что в швы нужно закладывать шрур/кембрик, потом это дело закрывать эластичным герметиком и красить. Но быстро передумали, посетив одну из строек под Минском, где ребята строили энергоэффективный демо-каркасник со всякими техническими наворотами внутри. Фасады в нем изначально были сделаны именно по такой технологии.











Когда мы приехали на «экскурсию» из-за забора, то как раз увидели, что фасад этого дома уже переделали (кембрик вытянули и выкинули, швы закрыли планками). И это при том, что со дня презентации этого дома не прошло и двух лет.

Поэтому решили все стыки ЦСП (кроме углов) делать открытыми. А в случае, если получится некрасиво, просто закроем такими же планками. Забегая наперед, могу сказать, что в целом мне понравилось, как это смотрится.





Для того, чтобы открытыми оставались все швы на стыках листов, в уже готовых брусках и на смонтированном углу выбрали пазы на местах «встречи» этих листов.









































Сами листы пилятся ручной циркулярной пилой с диском по дереву с алмазными зубами (пылит просто адски, поэтому запасайтесь респираторами).

Потом на них наносится разметка брусков. По этой разметке засверливаются и зенкуются отверстия для саморезов. Шаг саморезов мы делали 20 см по краям 30 см по длине листа. Закручивали шуруповертом. Листы выставляются под лазерный нивелир и фиксируются. Щели между листами — 5 мм.

В целом процедура довольно кропотливая. Да и вес листов — около 60 кг — работу не облегчает. Но в целом, думаю, не сложнее нанесения штукатурки. Бонус — приятные ощущения, когда здоровый лист закрывает сразу большой кусок фасада.

Листы старались располагать симметрично и с минимальным количеством запилов. Швы на стыках старались оставлять заводские.





Натренировавшись на «полигоне», решили, что пора переходить к более сложным участкам дома с точки зрения геометрии. А именно к маленькому фронтону со стороны одноэтажной части. Признаюсь честно. Мой гуманитарный мозг, отягощенный полным отсутствием пространственного мышления в некоторых местах просто разрывало на части. Поэтому разметку и прочую «умную» работу при просчетах выполнял мой брат. Респект ему.























Предварительно там еще надо было растянуть и зафиксировать ендовой ковер. Тут все просто — затягиваешь полотнище на крышу, отрезаешь лишнее, фиксируешь кровельными гвоздями, прижимаешь бруском.

Отдельно расскажу, как перли последний лист ЦСП, который планировалось закрепить у самой кромки фронтона. Подмоченный осенним дождем он весил около 50 кг, а если добавить высоту, ветер и дождь, то по моим ощущениям он выходил все 150 кг. Поднимали его при помощи веревки и двух роликов, закрепленных у конька и в непосредственной близости от листа. Папа тянет с балкона — я ловлю и креплю, мама переживает и ровняет снизу. Выжили, слава Богу, все.

Так постепенно шаг за шагом наш дом из каркасного стал превращаться в панельку.

Места, на которых в последствии планируется планкен, на зиму просто закатали кровельной мембраной и прижали все теми же брусками ±50 на 40 мм. В конце октября начали обшивать внутренние стены МДВП Steico 12 мм. По обшивке все просто: режем — прикручиваем.





А еще в конце ноября приехали бравые парни с установкой и пробурили скважину.

Тут еще все проще — вынь деньги да положь. Кстати, воду нашли только с третьей попытки и на глубине всего 18 метров. Дебет скважины около 3 кубов в час. По качеству воды иллюзий не питаю — надо сдавать на анализы и смотреть, кто в ней живет и в каком количестве. По оснастке самой скважины сильно не заморачивался — установил что было в наличии у буровиков. Насос Belamos tf3−60 по отзывам вроде ничего. Как покажет себя в бою — посмотрим.





В таком виде дом ушел на зимовку.

Пока стройка была на паузе, занимался всякими бюрократическими делами: получил техусловия на газ, свет, сделал топографическую съемку.





Чтобы не скучать, зимой разобрали и продали наш мини домик-сквот. Судя по фото, некоторое количество замков сруба пришли в негодность. Но надеюсь, что новый хозяин на меня за это не обижается и сможет решить, как его потом собрать. Домик уехал вместе с фундаментными блоками, а нам остался новый ракурс на дом и место для будущего навеса с хозблоком.





Из примечательного — зимой треснул стеклопакет в двери на террасу. Я так и не понял толком, почему это произошло. Но со слов представителя оконной фирмы — это гарантийный случай и, что важно, конструкция дома в этом не виновата.

С наступлением весны продолжили обшивать стены изнутри дома плитами Steico Isorel (Standard) 12 мм плотностью 200 кг/м3. Крепили листы (2700×1200) горизонтально обычными желтыми саморезами с шагом 30 см по всем стойкам. Между собой листы стыковали на стойках каркаса.























Все скрытые полости я старался отрисовывать на плитах с внешней стороны, чтобы во время утепления ничего не пропустить.

В одни из выходных приехал грузовичок с шустрыми парнями из компании, которая заполняет стены эковатой.





Размотали шланги, настроили свою шайтан-машину и так дунули в первую полость, что лист Steico частично просто сорвало с места крепления через шляпки саморезов. И тут до меня дошло, что я не до конца оценил силу, с которой задувается эковата из установки.



















Благо, что начинали мы задувку с помещения котельной и это уберегло мою нежную психику от срыва. А ребята быстро сориентировались и перед задувкой стали прикручивать бруски к стойкам с двух сторон от задуваемой полости. Решение сработало и после снятия брусков листы оставались на своих местах. Так мы довольно бодро стали продвигаться вперед.

На следующий день я докупил саморезы с пресс-шайбой и прошелся предварительно по стойкам. С ними даже от брусков в большинстве мест удалось отказаться. Повозиться пришлось только с фронтоном, в котором полости с двух сторон были обшиты тонкой плитой: там с одной стороны усиливали плоскость временными досками.

Со всеми внешними стенами справились за 2 полных дня. Получилось 28 кубических метров утепленных стен. Какие выводы я сделал для себя:

1. В следующий раз на внутреннюю обшивку точно брал бы более плотные листы, либо дополнительно укреплял бы контробрешеткой эти. Кое-где листы заметно выдуло «пузом» в горизонтальных швах между листами. Для меня это не критично, так как отделка будет по металлическому профилю.

2. К стойкам листы крепил бы саморезами с пресс-шайбой либо кровельными гвоздями.

3. Машина задувает вату очень плотно, заполняя все мелкие полости вокруг (проверено экспериментально на собственном объекте).

4. Вату с пола в машину обратно закидывать ребята не рискуют, т. к. всяким мусором можно повредить оборудование.

5. После утепления готовьтесь к длительной и упорной уборке помещений.

В целом остался очень доволен и процессом, и результатом.

Ну и в завершении темы эковаты. Отверстия, через которые задувалась вата, заклеили обычным скотчем. Следующим слоем будет пароизоляция.





Продолжение следует. В следующей части Дмитрий расскажет, с каким трудностями ему пришлось столкнуться при внутренней и внешней отделке.