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На вокзале Вены столкнулись два поезда

16.04.2017 09:49 — Разное | Ежедневник  
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На вокзале Вены столкнулись два поезда

Hans Punz / AP

На железнодорожном вокзале в австрийской столице Вене столкнулись два поезда. В результате инцидента, по последним данным, пострадали девять человек.

На вокзале Wien Meidling в столице Австрии Вене столкнулись два поезда. В результате столкновения пострадали по меньшей мере девять человек, сообщает австрийское новостное агентство APA со ссылкой на данные полиции, сообщает РБК.

По данным экстренных служб, в результате аварии некоторые пассажиры получили переломы. Никто из пострадавших не получил тяжелых травм. Столкновение произошло на пятой железнодорожной платформе вокзала. В результате аварии несколько железнодорожных вагонов перевернулись. на помощь пассажирам прибыли спасатели. Всего в ликвидации последствий аварии приняли участие более 60 сотрудников экстренных служб. Как сообщил официальный представитель Австрийских железных дорог (ÖBB), в результате аварии также пострадала контактная сеть железной дороги.

В связи с инцидентом Министерство транспорта Австрии создало специальную следственную группу. Как отметил ее представитель, в настоящее время участники расследования рассматривают в качестве вероятных причин аварии как технические неполадки, так и человеческий фактор.

В связи с устранением последствий аварии график движения поездов на железной дороге был изменен, задержки в движении составов могут составлять до часа. Прибытие некоторых поездов было перенесено на другие железнодорожные станции.

 

 
 
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На железнодорожном вокзале в австрийской столице Вене столкнулись два поезда. В результате инцидента, по последним данным, пострадали девять человек.

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