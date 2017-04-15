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На вокзале Вены столкнулись два поезда
16.04.2017 09:49 — Разное | Ежедневник
Hans Punz / AP
На железнодорожном вокзале в австрийской столице Вене столкнулись два поезда. В результате инцидента, по последним данным, пострадали девять человек.
На вокзале Wien Meidling в столице Австрии Вене столкнулись два поезда. В результате столкновения пострадали по меньшей мере девять человек, сообщает австрийское новостное агентство APA со ссылкой на данные полиции, сообщает
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На железнодорожном вокзале в австрийской столице Вене столкнулись два поезда. В результате инцидента, по последним данным, пострадали девять человек.
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