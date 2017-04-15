Пасха — это важное событие для каждого из нас, для каждой семьи, это исключительные дни в течение всего года, когда мы готовимся отмечать Пасху, празднуем и переживаем вместе, отметил ксендз Юрий Санько на радио Sputnik Беларусь.

"Исключительность Пасхи в этом году также и в том, что все конфессии празднуют ее вместе, нет даже календарного разделения. И в этом есть большой знак Божьей любви и нашего единства", — добавил собеседник Sputnik.

В светлый день Пасхи ксендз Юрий Санько пожелал, чтобы каждый человек независимо от вероисповедания пережил этот праздник по-семейному, чтобы все умели не только принимать поздравления, но и поздравлять, и чтобы мы умели не только просить прощения, но и прощать.

"Пусть эти дни будут исключительными, пусть это будет небольшой, но уверенный шаг в нашем духовном развитии. Христос воскресе! Воистину воскресе!" — сказал ксендз.

Поздравления ксендза Юрия Санько со светлым праздником Пасхи слушайте на радио Sputnik Беларусь.