Андреа Пежич — бывший «Андрей». Пежич родился мальчиком в семье сербско-хорватского происхождения. Позже родители Андрея переехали в Австралию, где и прошло детство будущей модели. В интервью Пежич признавался, что с детства любил наряжаться и краситься маминой косметикой, а с 13 лет мечтал об операции по смене пола, но тогда это казалось невозможным.



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Пежич пытался скрыть свою феминность, но стремился в мир гламура, красоты и моды. Так он попал в международное модельное агентство Chadwick Model Management, с которого и началась его головокружительная модельная карьера.

Сначала модель-андрогин вошел в 50 самых востребованных мужских топ-моделей по версии сайта models. Но позже всё чаще появлялся в топах самых популярных моделей-женщин.



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Сам Андрей комментировал это просто: «Не знаю, кто я - мужчина или женщина. Я чувствую себя и мужчиной, и женщиной одновременно».

Свой выбор Пежич сделал в 2014 году, сделав операцию по смене пола — и теперь мировые подиумы завоёвывает белокурая Андреа.



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Ну, а недавно Андреа совершила своего рода модную революцию — стала первой моделью-трансгендером, которая появилась на обложке мужского журнала. Да какого! Самого GQ.

Как относиться к нашему времени абсолютной свободы самопроявления — выбор каждого. Но в эстетике этим кадрам не откажешь:















