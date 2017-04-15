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Революция в глянцевом мире: на обложке мужского журнала появилась модель-трансгендер

16.04.2017 10:00 — Разное | Tut.by  
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Андреа Пежич — бывший «Андрей». Пежич родился мальчиком в семье сербско-хорватского происхождения. Позже родители Андрея переехали в Австралию, где и прошло детство будущей модели. В интервью Пежич признавался, что с детства любил наряжаться и краситься маминой косметикой, а с 13 лет мечтал об операции по смене пола, но тогда это казалось невозможным.


v.img.com.ua

Пежич пытался скрыть свою феминность, но стремился в мир гламура, красоты и моды. Так он попал в международное модельное агентство Chadwick Model Management, с которого и началась его головокружительная модельная карьера.

Сначала модель-андрогин вошел в 50 самых востребованных мужских топ-моделей по версии сайта models. Но позже всё чаще появлялся в топах самых популярных моделей-женщин.


img.beauty.ua

Сам Андрей комментировал это просто: «Не знаю, кто я - мужчина или женщина. Я чувствую себя и мужчиной, и женщиной одновременно».

Свой выбор Пежич сделал в 2014 году, сделав операцию по смене пола — и теперь мировые подиумы завоёвывает белокурая Андреа.


trendspace.ru

Ну, а недавно Андреа совершила своего рода модную революцию — стала первой моделью-трансгендером, которая появилась на обложке мужского журнала. Да какого! Самого GQ.

Как относиться к нашему времени абсолютной свободы самопроявления — выбор каждого. Но в эстетике этим кадрам не откажешь:





 
 
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Мужчина, сделавший операцию по смене пола, - на обложке GQ...

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