



Торжественное открытие произошло 15 апреля в ТРЦ Galleria Minsk.

Reserved – это флагманский бренд одного из крупнейших польских производителей и ретейлеров готовой одежды LPP, которая также владеет марками Сropp, House, Mohito и Sinsey. Одежда группы продается в 18 странах Восточной и Центральной Европы, магазины открыты в нескольких странах Ближнего Востока, а также в Китае и Бангладеш.

Франшизу для работы на белорусском рынке у LPP выкупила компания «РАПА» Геннадия Кирейкова. Бизнесмен также занимается развитием сети продовольственных гипермаркетов Green и нескольких fashion –брендов.

Первый магазин Reserved занимает в Минске площадь более 2000 квадратных метров. В нем представлен женский, мужской и детской ассортимент.

