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В Беларуси открылся первый магазин Reserved

16.04.2017 10:20 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси открылся первый магазин Reserved

Торжественное открытие произошло 15 апреля в ТРЦ Galleria Minsk.

Reserved – это флагманский бренд одного из крупнейших польских производителей и ретейлеров готовой одежды LPP, которая также владеет марками Сropp, House, Mohito и Sinsey. Одежда группы продается в 18 странах Восточной и Центральной Европы, магазины открыты в нескольких странах Ближнего Востока, а также в Китае и Бангладеш.    

Франшизу для работы на белорусском рынке у LPP выкупила компания «РАПА» Геннадия Кирейкова. Бизнесмен также  занимается развитием сети продовольственных гипермаркетов Green и нескольких fashion –брендов.     

 Первый магазин Reserved занимает в Минске площадь более 2000 квадратных метров. В нем представлен женский, мужской и детской ассортимент.  
 

 
Теги: Минск
 
 
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Торжественное открытие произошло 15 апреля в ТРЦ Galleria Minsk.

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