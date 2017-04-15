|
Одна для всех: православные и католики отмечают пасху в воскресенье
16.04.2017 10:58 — Разное | Sputnik Беларусь
Пасхальное богослужение прошло в ночь на воскресенье в Архикафедральном соборе Святого Имени Пресвятой Девы Марии в Минске. Религиозное мероприятие собрало сотни прихожан, а богослужение провел Архиепископ Митрополит Минский-Могилевский Тадеуш Кондрусевич.
Православные верующие отметили воскресение Христа в Свято-Духовом Кафедральном соборе в белорусской столице. Сотни верующих собрались на Крестный ход, который состоялся возле храма. Затем прошло праздничное богослужение, которое провел Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
Воскресение Христа — главный праздник для всего христианского мира, провозглашающий торжество света над тьмой и несущий великую радость и надежду на вечную жизнь. В день Пасхи у верующих наступает разговение после длительного поста, и трапеза у христиан самая изысканная — куличи, яйца, мясные блюда и творог.
Пасхальные торжества продолжаются на протяжении 40 дней — до Вознесения — и все это время верующие встречают друг друга приветствием "Христос Воскрес!".
Смотрите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный христианский праздник – Пасху – отмечают в воскресенье католические и православные верующие. Смотрите фотоленту Sputnik с пасхальных богослужений в храмах...
|
Архив (Разное)
Комментарии