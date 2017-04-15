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После того, как в Пхеньяне были показаны баллистические ракеты, КНДР попыталась осуществить новый ракетный запуск, который, по информации Южной Кореи, оказался неудачным.

«Северная Корея пыталась провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо, однако, по оценкам, попытка была неудачной»,— цитирует «Рёнхап» заявление объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи. По информации японского телеканала NHK , КНДР официально не сообщила о новом ракетном запуске.

NBC News передает, что Тихоокеанское командование ВС США подтвердило попытку запуска ракеты КНДР. «Северная Корея предприняла попытку запуска ракеты 15 апреля в 11:21 по местному времени (01:21 мск 16 апреля), но она взорвалась "почти сразу"»,— заявили американские военные. По информации Associated Press , эти сведения потвердил и Пентагон.

Глава Пентагона Джим Мэттис доложил о неудачном пуске президенту США Дональду Трампу. Господин Трамп не прокомментировал произошедшее. Также, как сообщает Reuters, о действиях КНДР был проинформирован и вице-президент США Майк Пенс, который находился на борту самолета, летевшего в столицу Южной Кореи Сеул. После получения сведений о попытке запуска ракеты господин Пенс связался с господином Трампом, пишет “Коммерсант”.

Тип ракеты, которую попыталась запустить Северная Корея, еще не определен. Однако неназванный американский чиновник заявил Reuters, что это, скорее всего, не межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).

Тем временем, власти Японии объявили, что при канцелярии премьер-министра страны в связи с произошедшим создан кризисный штаб для сбора информации о новом ракетном запуске Северной Кореи. По информации Kyodo News, японские военные после неудачного пуска ракеты не обнаружили объектов, приближающихся по воздуху к территории Японии.

Выразили обеспокоенность в связи с пуском ракеты и в Южной Корее. Советник президента страны по вопросам нацбезопасности Ким Гванджин созвал постоянный комитет Совета нацбезопасности. По итогам заседания Сеул выразил намерение «решительно отреагировать на дополнительные провокации» Пхеньяна. Южнокорейские военные заявили, что сейчас определяют тип ракеты, которую попыталась запустить КНДР.

Вчера в столице Северной Кореи состоялся военный парад по случаю национального праздника — 105-й годовщины со дня рождения первого президента страны Ким Ир Сена. Именно на нем прошла демонстрация баллистических ракет, в том числе моделей на восьмиосном колесном шасси.

До этого официальные лица нескольких стран, в том числе и России, выступили с призывами воздерживаться от «провокационных шагов», которые могут привести к едва ли не самому серьезному кризису на Корейском полуострове с момента войны 1950-1953 годов.