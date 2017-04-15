Для тех, кто вечно опаздывает, но не хочет пропускать завтрак, предлагаем подборку из 10 простых блюд, приготовление которых не займет у вас больше 5 минут.

1. Овсянка с сухофруктами





В небольшой кастрюле подогрейте 0,5 литра молока. Добавьте 6 столовых ложек овсяных хлопьев и варите на среднем огне до закипания. Добавьте щепотку соли, чайную ложку сахара, убавьте огонь и варите ещё пару минут.

В это время измельчите несколько ягод чернослива и кураги, немного орехов. Добавьте их к готовой каше вместе со сливочным маслом.

2. Яичница в хлебе





С помощью рюмки или металлического формовочного кольца сделайте круглое отверстие в мякише куска белого хлеба. Смажьте сковороду сливочным маслом и обжарьте хлеб (по 30 секунд с каждой стороны).

Затем разбейте в центр хлеба яйцо, посолите, поперчите, посыпьте зеленью и жарьте, пока не схватится белок. Выложите на тарелку и наслаждайтесь оригинальной глазуньей.

3. Омлет в томате

С двух больших томатов срежьте шляпки и чайной ложкой выньте сердцевину. Яйцо взбейте с тёртым сыром, рубленой петрушкой и укропом. Посолите, поперчите и разлейте по помидорам. Накройте оставшимися от томатов шляпками и запекайте в микроволновке 3−4 минуты.

4. Омлет в чашке

Смажьте кружку оливковым маслом и разбейте в неё два яйца. Посолите и взбейте при помощи вилки. Порежьте кубиками кусок копчёной курицы и тоже отправьте в кружку. Перемешайте.

Посыпьте тёртым сыром и отправьте в микроволновку на одну минуту. Затем достаньте, снова перемешайте и отправьте на ещё одну минуту в микроволновку.

5. Сэндвич с авокадо





Подсушите ржаной хлеб на сковороде или в тостере. За это время измельчите томат и небольшое авокадо. Заправьте овощи двумя столовыми ложками хумуса и щепоткой орегано. Намажьте на хлеб и наслаждайтесь.

6. Овсяные оладьи

В чаше блендера соедините 0,5 стакана овсяных хлопьев, 150 г греческого йогурта, яйцо и половину спелого банана. Добавьте по 0,5 чайной ложки пекарского порошка и ванилина. Взбейте. Если получилось жидковато, добавьте 1−2 столовые ложки овсянки и ещё раз перемешайте.

Выпекайте оладьи на хорошо разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Подавайте готовые оладьи со свежими или замороженными ягодами.

7. Французские бутерброды «Крок-месье»





Хлеб для тостов (или обычный цельнозерновой) смажьте дижонской горчицей и выложите на противень, сбрызнутый оливковым маслом. На каждый кусок положите натёртый на крупной тёрке сыр (в идеале — грюйер) и ломтик ветчины. Ещё раз посыпьте сыром и накройте ещё одним куском хлеба.

Сверху смажьте бутерброды оливковым маслом и отправьте в хорошо разогретую духовку до образования золотистой корочки. Перед подачей можно также полить соусом бешамель.

8. Тосты с бананом и корицей

Хлеб для тостов или батон смажьте размягчённым сливочным маслом. На каждый кусочек положите по паре ломтиков банана, полейте сгущёнкой, посыпьте тростниковым сахаром и корицей. Накройте ещё одним куском хлеба так, чтобы масло было сверху. Отправьте на 30 секунд в микроволновку или подрумяньте тосты в вафельнице.

9. Творожный крем с фруктами

200−300 г творога жирностью 9% блендером смешайте с 3−4 столовыми ложками жирной сметаны. Добавьте 2−3 столовые ложки сгущёнки и ещё раз взбейте. Подавайте с сезонными или консервированными фруктами и тостами.

10. Бананово-ягодный смузи





Соедините в одной посуде два спелых банана, 0,5 стакана свежих или замороженных ягод (например, малины и черники), стакан ягодного морса и стакан обезжиренного питьевого йогурта. Взбейте всё блендером до однородности. Разлейте по бокалам и сразу подавайте к столу.