МИНСК, 16 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на Пасху зажег свечу в храме Преображения Господня в городе Барань Оршанского района, сообщили Sputnik в воскресенье в пресс-службе главы государства.



© Sputnik / Виктор Толочко Одна для всех: православные и католики отмечают в воскресенье Пасху 13

Праздник Пасхи отмечают в воскресенье христиане по всему миру. Традиционно, в этот день зажигает свечу в храме и белорусский лидер. Как сообщили в пресс-службе Лукашенко, в этом году президент отправился в храм Преображения Господня в городе Барань Оршанского района, где он зажег свечу.

"У входа в храм Президента встретили архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий и настоятель храма иерей Вадим Котов", — сообщили в пресс-службе.

Белорусский лидер подарил храму икону "Иисус Христос Вседержитель", которая написана в стилистике Ветковской школы иконописи и выполнена в технике восковой темперы.

"Главе государства преподнесли в дар икону Александра Невского", — заключили в пресс-службе Лукашенко.

В своем поздравлении на Пасху Лукашенко ранее пожелал белорусам "тепла домашнего очага, любви и согласия в семьях, успеха во всех замыслах и начинаниях".