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Лукашенко зажег пасхальную свечу в храме в Оршанском районе

16.04.2017 12:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на Пасху зажег свечу в храме Преображения Господня в городе Барань Оршанского района, сообщили Sputnik в воскресенье в пресс-службе главы государства.

Лукашенко зажег пасхальную свечу в храме в Оршанском районе
© Sputnik / Виктор Толочко
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Праздник Пасхи отмечают в воскресенье христиане по всему миру. Традиционно, в этот день зажигает свечу в храме и белорусский лидер. Как сообщили в пресс-службе Лукашенко, в этом году президент отправился в храм Преображения Господня в городе Барань Оршанского района, где он зажег свечу.

"У входа в храм Президента встретили архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий и настоятель храма иерей Вадим Котов", — сообщили в пресс-службе.

Белорусский лидер подарил храму икону "Иисус Христос Вседержитель", которая написана в стилистике Ветковской школы иконописи и выполнена в технике восковой темперы.

"Главе государства преподнесли в дар икону Александра Невского", — заключили в пресс-службе Лукашенко.

В своем поздравлении на Пасху Лукашенко ранее пожелал белорусам "тепла домашнего очага, любви и согласия в семьях, успеха во всех замыслах и начинаниях".

 
Теги: Минск
 
 
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Главу государства встречали архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий и настоятель храма иерей Вадим Котов.

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