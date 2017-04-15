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Священнослужитель: пусть свет Воскресения Христова коснется каждого

16.04.2017 13:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Со словами поздравления со светлым праздником Воскресения Христова к слушателям радио Sputnik Беларусь обратился православный священнослужитель, регент мужского хора Минской духовной семинарии, протодиакон Андрей Скробот.

"Хочу, чтобы сегодняшний день Воскресения Христова был для нас не просто очередным выходным или каким-то календарным днем, обязывающим нас пойти в церковь и освятить куличи. Это все, конечно, хорошо, внешняя традиция замечательная, но апостол Павел говорит: "Если Христос не воскрес, то тщетна наша вера", — отметил в своем поздравлении Скробот.

Священнослужитель: пусть свет Воскресения Христова коснется каждого
© Sputnik/ Луханин Михаил
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Священнослужитель напомнил библейскую историю: Воскресение Христово свершилось во гробе, в темной пещере. Христос родился в пещере и был погребен в пещере. И та пещера осветилась светом  воскресения, свидетелями которого стали ангелы Господни.

"Желаю чтобы, этот свет Воскресения  в обязательном порядке коснулся всех нас. Он поможет нам более трезво относиться и к своим поступкам, и к словам, и к желаниям, и ко всей жизни. Христос воскрес для каждого без исключения, и принятие этого солнечного света зависит от каждого из нас. Свет Христова Воскресения да прибудет с всеми нами до скончания земной жизни и проведет нас в жизнь вечную", — сказал Скробот.

Поздравление со светлым праздником Пасхи православного священнослужителя, регента мужского хора Минской духовной семинарии, протодиакона Андрея Скробота слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Светлый праздник Пасхи отмечают сегодня во всех странах и на всех континентах, чудо Воскресения Христова принимается верующими всех конфессий как символ вечной...

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