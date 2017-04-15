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Гидромет: оранжевый уровень опасности объявлен и на понедельник

16.04.2017 13:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 апр — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси и на грядущий понедельник 17 апреля, сообщили в воскресенье в Белгидромете.

Погода в стране испортилась на текущей неделе: температура воздуха заметно снизилась, а местами по Беларуси выпал мокрый снег.

Оранжевый уровень опасности был объявлен синоптиками на Пасху — из-за сильного ветра, мокрого снега и гололедицы. Подобная погода сохранится и в понедельник 17 апреля.

По данным синоптиков, в северно-восточной половине Беларуси в понедельник ожидается мокрый снег, ночью и утром возможна гололедица.

Температура воздуха по республике ночью ожидается на уровне —1…-7 градусов, днем — до семи градусов тепла. Согласно прогнозу, ветер будет умеренным.

 
Теги: Минск
 
 
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По республике 17 апреля возможен мокрый снег, а также гололедица, ночью по Беларуси ожидается минусовая температура.

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