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Белэнерго: снег и сильный ветер не принесли повреждений энергосистеме
16.04.2017 13:36 — Разное | Sputnik Беларусь
О неблагоприятных погодных условиях предупредили синоптики: по западу нашей страны местами выпал мокрый снег, ветер временами достигал скорости 18 м/с. В таких условиях легко остаться без электричества или водоснабжения.
О том, как работает энергосистема Беларуси в условиях сильного ветра и мокрого снега в праздничные Пасхальные дни, радио Sputnik Беларусь рассказал начальник информационно-аналитического отдела Государственного производственного объединения "Белэнерго" Александр Мальков.
"Выпадение мокрого снега не привело к каким-либо значительным нарушениям в энергосети. Основная сеть вообще не была затронута. А в распределительной сети наблюдались некоторые отключения, но они были не выше, чем в обычный погожий день", — рассказал Мальков.
В целом, по республике было отмечено отсутствие энергоснабжения в 27 населенных пунктах, без света некоторое время оставались 10 в Гродненской области, 10 в Минской, 6 в Витебской и один населенный пункт в Гомельской области. В большинстве случаев речь идет о небольших населенных пунктах — хуторах или деревнях на два-три дома.
На данный момент в большинстве населенных пунктов энергоснабжение восстановлено. Появляющиеся повреждения устраняются оперативно, энергетики находятся на дежурстве круглосуточно.
Особое внимание сотрудники энергосетей уделяют режиму работы на участках, связанных с электроснабжением мест праздничных мероприятий.
Комментарий начальника информационно-аналитического отдела Государственного производственного объединения "Белэнерго" Александра Малькова слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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