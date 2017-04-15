О неблагоприятных погодных условиях предупредили синоптики: по западу нашей страны местами выпал мокрый снег, ветер временами достигал скорости 18 м/с. В таких условиях легко остаться без электричества или водоснабжения.

О том, как работает энергосистема Беларуси в условиях сильного ветра и мокрого снега в праздничные Пасхальные дни, радио Sputnik Беларусь рассказал начальник информационно-аналитического отдела Государственного производственного объединения "Белэнерго" Александр Мальков.

"Выпадение мокрого снега не привело к каким-либо значительным нарушениям в энергосети. Основная сеть вообще не была затронута. А в распределительной сети наблюдались некоторые отключения, но они были не выше, чем в обычный погожий день", — рассказал Мальков.

В целом, по республике было отмечено отсутствие энергоснабжения в 27 населенных пунктах, без света некоторое время оставались 10 в Гродненской области, 10 в Минской, 6 в Витебской и один населенный пункт в Гомельской области. В большинстве случаев речь идет о небольших населенных пунктах — хуторах или деревнях на два-три дома.

На данный момент в большинстве населенных пунктов энергоснабжение восстановлено. Появляющиеся повреждения устраняются оперативно, энергетики находятся на дежурстве круглосуточно.

Особое внимание сотрудники энергосетей уделяют режиму работы на участках, связанных с электроснабжением мест праздничных мероприятий.

Комментарий начальника информационно-аналитического отдела Государственного производственного объединения "Белэнерго" Александра Малькова слушайте на радио Sputnik Беларусь.