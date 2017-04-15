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Эрдоган надо больше власти: в Турции проходит референдум по изменениям в конституцию

16.04.2017 13:23 — Разное | Ежедневник  
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Эрдоган надо больше власти: в Турции проходит референдум по изменениям в конституцию

polit-gramota.ru

Голосование на референдуме по реформе государственного устройства началось в Турции. Избирателям предстоит одобрить или отклонить изменения в конституции, предусматривающие существенное усиление власти президента Реджепа Эрдогана.

В Турции началось голосование на референдуме по внесению изменений в конституцию страны, которые предложил президент Реджеп Эрдоган, сообщает Reuters. В случае успеха референдума страна станет президентской республикой с обширными полномочиями главы государства.

Последние опросы общественного мнения показали, что сторонники расширений полномочий президента лидируют с небольшим отрывом, сообщает РБК .

В голосовании имеют право принять участие около 55 миллионов граждан Турции. В стране открылись более 167 тыс избирательных участков. На востоке страны голосование началось в 7:00 (совпадает с мск), на остальной территории участки открылись в 8:00 и закроются в 17.00.

Если реформы Эрдогана пройдут, то президент страны получит право лично назначать министров, представлять бюджет, выдвигать кандидатуры большинства судей высших судов и издавать указы, которые получат статус законов. Президент также сможет объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент.

 

 
 
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Голосование на референдуме по реформе государственного устройства началось в Турции. Избирателям предстоит одобрить или отклонить изменения в конституции,...

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