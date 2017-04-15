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Эрдоган надо больше власти: в Турции проходит референдум по изменениям в конституцию
16.04.2017 13:23 — Разное | Ежедневник
polit-gramota.ru
Голосование на референдуме по реформе государственного устройства началось в Турции. Избирателям предстоит одобрить или отклонить изменения в конституции, предусматривающие существенное усиление власти президента Реджепа Эрдогана.
В Турции началось голосование на референдуме по внесению изменений в конституцию страны, которые предложил президент Реджеп Эрдоган, сообщает Reuters. В случае успеха референдума страна станет президентской республикой с обширными полномочиями главы государства.
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Голосование на референдуме по реформе государственного устройства началось в Турции. Избирателям предстоит одобрить или отклонить изменения в конституции,...
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