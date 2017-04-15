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Голосование на референдуме по реформе государственного устройства началось в Турции. Избирателям предстоит одобрить или отклонить изменения в конституции, предусматривающие существенное усиление власти президента Реджепа Эрдогана.

В Турции началось голосование на референдуме по внесению изменений в конституцию страны, которые предложил президент Реджеп Эрдоган, сообщает Reuters. В случае успеха референдума страна станет президентской республикой с обширными полномочиями главы государства.



Последние опросы общественного мнения показали, что сторонники расширений полномочий президента лидируют с небольшим отрывом, сообщает РБК .



В голосовании имеют право принять участие около 55 миллионов граждан Турции. В стране открылись более 167 тыс избирательных участков. На востоке страны голосование началось в 7:00 (совпадает с мск), на остальной территории участки открылись в 8:00 и закроются в 17.00.



Если реформы Эрдогана пройдут, то президент страны получит право лично назначать министров, представлять бюджет, выдвигать кандидатуры большинства судей высших судов и издавать указы, которые получат статус законов. Президент также сможет объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент.



