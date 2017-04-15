Инцидент произошел в субботу 15 апреля: на перекрестке улиц Чкалова и Воинов-интернационалистов в маршрутку врезалась машина с правоохранителями , после чего такси перевернулось.



© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома ДТП во дворе Слонима: пенсионерка попала под колеса Hyundai

После ДТП все пассажиры смогли сами выбраться из маршрутки, после чего их доставили в больницу. Среди пострадавших были и двое детей. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как прохожие побежали к перевернутому микроавтобусу, чтобы помочь выбраться пострадавшим.

По последним данным медиков, жизням пассажиров ничего не угрожает.

По факту происшествия витебская ГАИ проводит проверку.