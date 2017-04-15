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ДТП с маршруткой в Витебске записали камеры наблюдения

16.04.2017 13:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел в субботу 15 апреля: на перекрестке улиц Чкалова и Воинов-интернационалистов в маршрутку врезалась машина с правоохранителями, после чего такси перевернулось.

ДТП с маршруткой в Витебске записали камеры наблюдения
© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
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После ДТП все пассажиры смогли сами выбраться из маршрутки, после чего их доставили в больницу. Среди пострадавших были и двое детей. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как прохожие побежали к перевернутому микроавтобусу, чтобы помочь выбраться пострадавшим.

По последним данным медиков, жизням пассажиров ничего не угрожает.

По факту происшествия витебская ГАИ проводит проверку.

 
 
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Маршрутное такси с семью пассажирами перевернулось после того, как его "протаранил" милицейский УАЗик. Смотрите кадры дорожного инцидента.

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