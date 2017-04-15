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ДТП с маршруткой в Витебске записали камеры наблюдения
16.04.2017 13:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел в субботу 15 апреля: на перекрестке улиц Чкалова и Воинов-интернационалистов
© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
После ДТП все пассажиры смогли сами выбраться из маршрутки, после чего их доставили в больницу. Среди пострадавших были и двое детей. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как прохожие побежали к перевернутому микроавтобусу, чтобы помочь выбраться пострадавшим.
По последним данным медиков, жизням пассажиров ничего не угрожает.
По факту происшествия витебская ГАИ проводит проверку.
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Маршрутное такси с семью пассажирами перевернулось после того, как его "протаранил" милицейский УАЗик. Смотрите кадры дорожного инцидента.
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