МИНСК, 16 апр — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси и на грядущий понедельник 17 апреля, сообщили в воскресенье в Белгидромете.



© Pixabay Дожди и мокрый снег обещают синоптики в ближайшие три дня

Погода в стране испортилась на текущей неделе: температура воздуха заметно снизилась, а местами по республике выпал мокрый снег.

Оранжевый уровень опасности был объявлен синоптиками на Пасху — из-за сильного ветра, мокрого снега и гололедицы. Подобная погода сохранится и в понедельник 17 апреля.

По данным синоптиков, в северно-восточной половине Беларуси в понедельник ожидается мокрый снег, ночью и утром возможна гололедица.

Температура воздуха по республике ночью ожидается на уровне —1…-7 градусов, днем — до семи градусов тепла. Согласно прогнозу, ветер будет умеренным.