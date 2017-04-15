Во время посещения храма Преображения Господня в городе Барань Витебской области Александр Лукашенко поблагодарил всех священнослужителей и митрополита Павла за труд, который осуществляется ими на благо белорусского народа. Также президент вместе с прихожанами передал поздравления всем христианам-католикам.

"Это действительно великий, светлый праздник, как бы ни пытались его затмить. Я хочу обратиться ко всем своим родным людям, землякам. Пожелать вам крепкого здоровья. Мы все можем. И эти сложности, больше всего привнесенные на нашу землю, мы с ними справимся, мы их преодолеем. У нас нет другого выхода, и этот год будет переломным", — сказал Лукашенко.

Президент зажег свечу в храме, поприсутствовал на праздничной литургии, передал в дар храму икону "Иисус Христос Вседержитель". Также Александр Лукашенко встретился с архиепископом Витебским и Оршанским Дмитрием.

Общаясь с прихожанами после литургии, президент коснулся актуальных вопросов развития Оршанского района и пообещал местным жителям, что регион получит дополнительное экономическое развитие.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: в этом году белорусы все преодолеют

По словам главы государства, речь идет как о производственном секторе, привлечении инвестиций, так и о строительстве жилья, транспортной инфраструктуре.

"Будем развивать этот регион. И в течение года-двух, поверьте, мы в основном снимем те проблемы, которые сегодня существуют", — заявил Лукашенко.

Глава государства призвал и к активности самих граждан пояснил, что предстоит уделить внимание развитию именно малых населенных пунктов, особенно где есть хорошая инфраструктура. А за счет совершенствования транспортного сообщения жители смогут достаточно быстро добираться на работу в соседние, более крупные населенные пункты.

"И хочу вам публично сказать, что и начальники здесь местные очень медленно шевелятся. Заседание правительства мы проведем здесь, на месте. Но к этому времени вы (руководство на местах) пошевелитесь", — заметил Лукашенко.

В качестве примера президент привел тот факт, что местами по-прежнему остаются незадействованными некоторые объекты, пустующие еще с советских времен.

"Это не дело, что самые хорошие красивые места, удобные для жизни людей, мы не можем привести в порядок. Не скажу, что они не в порядке, но они должны быть еще лучше, и люди должны иметь здесь работу. Вот это главный вопрос, который меня волнует. Дело не в том, что это моя родина. Моя родина сегодня — вся Беларусь. Но это место заслуживает своего развития, потому что инфраструктура здесь соответствующая", — подчеркнул президент.

Заявление Александра Лукашенко на Пасхальном богослужении слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.