Почти 260 миллионов порций мороженого в год выпускает белорусская компания "Морозпродукт". В 2013 году в Марьиной Горке ввели в эксплуатацию современный завод, который позволил освоить новые мощности — сейчас в ассортименте компании сто наименований продукта.

Главные рынки сбыта белорусского мороженого — Россия (Центральный и Южный округ, Кавказ), а самый отдаленный партнер — Колумбия. Кстати, мороженое в контейнерах может храниться 40 дней, и все это время поддерживается температура в минус двадцать градусов. "Морозпродукт" — первый белорусский производитель мороженого, который рассмотрел Колумбию как перспективный рынок.

Теперь попробуют любимое лакомство всех советских детей — мороженое "28 копеек" — и в Европе: белорусская компания "Морозпродукт" получила европейские сертификаты качества, которые дают право отгружать мороженое в страны ЕС.

"Этот процесс занял два года", — рассказал Sputnik помощник директора по развитию Иван Добудько. Для экспорта в Европу у белорусского мороженого оставят прежним дизайн, но добавят информацию на иностранных языках.

Менять дизайн упаковки для европейского потребителя производитель не планирует. Сейчас прорабатывается возможность отгружать белорусское мороженое на рынки Вьетнама и Казахстана.

"Мы сталкивались с тем, что в России полностью копировали наш продукт "28 копеек", но уже заработали лояльность потребителя, поэтому проблем не возникло", — рассказал Добудько.

Мороженое — сезонный продукт, пик спроса на него начинается в апреле и заканчивается уже в сентябре. Но сезонность перекрывают пельмени — и другие продукты глубокой заморозки, производство которых здесь наладили.