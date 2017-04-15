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Лукашенко потребовал разобраться с развитием Оршанского района

16.04.2017 17:25 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко потребовал разобраться с развитием Оршанского района

holiday.by

В ходе посещения района глава белорусского государства потребовал от правительства рассмотреть вопросы развития региона.

«Я очень хорошо знаю проблемы, которые складываются здесь - Болбасово, Барань, Орша - в этом регионе, - рассказал во время встречи с местными жителями президент Беларуси.-  Это один из сложнейших регионов в Беларуси по трудоустройству, занятости населения. Так быть не должно. И в ближайшее время в правительстве мы очень серьезно рассмотрим вопросы развития этого региона, особенно этих населенных пунктов".

"Когда-то это был один из развитых районов. Здесь базировалась советская авиация стратегического назначения. Но случилось так, как случилось. И с тех пор, не скажу, что мы уж много сделали, но как-то старались людей занять", - отметил глава государства.

По словам Александра Лукашенко, имеются перспективы для развития малых населенных пунктов в Оршанском районе и самой Орши. Речь идет как о производственном секторе, привлечении инвестиций, так и о строительстве жилья, транспортной инфраструктуре. "Будем развивать этот регион. И в течение года-двух, поверьте, мы в основном снимем те проблемы, которые сегодня существуют", - заявил президент.

Глава государства пояснил, что предстоит уделить внимание развитию именно малых населенных пунктов, особенно где есть хорошая инфраструктура. А за счет совершенствования транспортного сообщения жители смогут достаточно быстро добираться на работу в соседние, более крупные населенные пункты.

"И хочу вам публично сказать, что и начальники здесь местные очень медленно шевелятся. Заседание правительства мы проведем здесь, на месте. Но к этому времени вы (руководство на местах) пошевелитесь", - заметил Александр Лукашенко. В качестве примера он привел тот факт, что местами по-прежнему остаются незадействованными некоторые объекты, пустующие еще с советских времен.

 
 
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В ходе посещения района глава белорусского государства потребовал от правительства рассмотреть вопросы развития региона.

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