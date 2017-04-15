Хоккеисты питерского СКА выиграли Кубок Гагарина-2017. В пятом матче финальной серии армейцы с берегов Невы, уступая со счетом 0:2, одержали волевую победу в Магнитогорске и стали обладателями трофея.



Фото: khl.ru

«Металлург» Мг — СКА — 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Шайбы: 1:0 — Осала (Сантала, Хабаров, 8.49), 2:0 — Антипин (Коварж, 23.56), 2:1 — Н. Гусев (Дадонов, Шипачев, 27.00), 2:2 — Барабанов (Квальчук, 29.23), 2:3 — Дадонов (Шипачев, Н. Гусев, 34.29), 2:4 — Ковальчук (Хёрсли, 40.09), 3:4 — Косов (40.55), 3:5 — С. Плотников (Прохоркин, 58.54, в пустые ворота).

Броски: 45−31.

Силовые приемы: 25−14.

Штраф: 10−6.

Продолжение финальной серии — 16 апреля в Магнитогорске. Следующие поединки запланированы на 18 апреля (в Санкт-Петербурге) и, если потребуется, 20 апреля (в Магнитогорске).

Итог финальной серии Кубка Гагарина (до 4 побед):

«Металлург» Мг — СКА — 1:4 (4:5, 3:1, 1:2 2ОТ, 2:3, 3:5)

Примечательно, что прежде «Магнитка», дважды (2014, 2016) завоевывавшая Кубок Гагарина, всякий раз начинала финальную серию с поражения. Но на этот раз эта тенденция не подтвердилась.

Питерский СКА прежде владел Кубком Гагарина однажды — в 2015 году. Тогда финальную серию против «Ак Барса» армейцы начали с победы.

Главный тренер СКА Олег Знарок стал трехкратным обладателем Кубка Гагагрина. Ранее он дважды (2012, 2013) завоевывал трофей вместе с московским «Динамо».