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Urbi et Orbi: о чем говорил Папа Римский на Пасху?

16.04.2017 18:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 апр — Sputnik. Папа Римский Франциск в своем послании "Городу и миру" (Urbi et Orbi) поздравил всех верующих с Пасхой и пожелал мира Сирии и Украине.

Послушать праздничное обращение понтифика в Ватикан съехались сотни тысяч верующих. Папа Римский объехал толпу и затем обратился с балкона Собора Святого Петра к собравшимся.

"Пусть Воскресший Пастырь станет попутчиком тех, кому пришлось оставить свою землю из-за вооруженных конфликтов, терактов, голода и репрессий. В эти времена пусть он поддержит усилия тех, кто активно работает на благо облегчения участи народа Сирии, жертвы войны, которая не прекращает сеять ужас и смерть", — заявил понтифик и напомнил собравшимся о нападении террористов в сирийском Алеппо.

Упомянул Папа Римский и Украину — ей он пожелал "вновь найти согласие". Понтифик попросил божьей помощи в "поддержке начинаний, направленных на облегчение страданий тех, кто терпит его последствия".

"Близость Господа да не оставит население Южного Судана, Судана, Сомали и Демократической республики Конго, которые страдают от постоянных конфликтов, усугубляемых ужасным голодом. Пусть он даст мир всему Ближнему востоку, как Святой земле, так и Ираку и Йемену", — сказал в своем обращении Франциск.

В завершении послания понтифик отпустил грехи не только всем собравшимся, но и тем, кто следил за мессой онлайн или по телевидению.

 
Теги: Минск
 
 
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