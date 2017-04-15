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Сербский президент Вучич намерен приобрести С-300 у России или Беларуси
16.04.2017 19:00 — Разное | Ежедневник
voprosik.net
Сербия хотела бы приобрести зенитно-ракетные комплексы С-300. Как сообщает сербский телеканал РТС, об этом заявил новый президент страны Александр Вучич.
При этом Вучич отметил, что Белград обсуждает возможность приобретения систем С-300 не только с Россией, но и с Беларусью. На настоящий момент оформленного соглашения о поставке зенитно-ракетных систем с какой-либо из стран у Белграда нет. «По С-300 нет соглашения. Я упомянул об этом на переговорах с президентом Путиным, и мы разговаривали об этом. Разговаривал об этом и с президентом Лукашенко», — рассказал глава Сербии.
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Сербия хотела бы приобрести зенитно-ракетные комплексы С-300. Как сообщает сербский телеканал РТС, об этом заявил новый президент страны Александр Вучич.
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