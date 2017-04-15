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Погода не повлияла на работу аэропорта "Минск"
16.04.2017 19:42 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 апр — Sputnik. Погодные условия не повлияли на работу Национального аэропорта Минск, свидетельствуют данные онлайн-табло.
Снежная и ветреная погода установилась в Беларуси в конце текущей недели: синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности на воскресенье и понедельник.
Как следует из онлайн-табло Национального аэропорта "Минск", работа главного авиаузла Беларуси из-за непогоды не пострадала: данных о задержках или отмене рейсов нет.
Из-за непогоды в Москве отменены 24 рейса, еще 13 задерживаются.
Пока подобная ситуация сложилась лишь в "Домодедово" и "Шереметьево", на "Внуково" и "Жуковский" погода пока не повлияла.
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В воскресенье из-за непогоды в московских аэропортах отменены порядка 25 рейсов.
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