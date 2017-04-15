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"Цмокi" крупной победой завершили домашний сезон Единой лиги ВТБ
Баскетболисты «Цмокі-Мінск» крупной победой над «Нижним Новгородом» завершили программу домашних матчей в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Матч прошел 16 апреля на площадке столичной Falcon Club Арены.
Это первая победа под руководством нового главного тренера «Цмокаў» Александра Крутикова, который 22 марта
«Цмокi» прервали 7-матчевую серию поражений. Кроме того, перед этим минчане проиграли 14 из 15 предыдущих поединков.
«Цмокi-Мiнск» — «Нижний Новгород» — 77:52 (30:11, 14:14, 16:13, 17:14)
«Цмокi-Мiнск»: Грэйвз (25), Мещеряков (13 + 5 подборов), Грэй (12 + 9 передач), Кудрявцев (10 + 5 подборов), Семенюк (7 + 10 подборов); Лашкевич (10), Тростинецкий (0 + 5 подборов), Ульянко (0), Белянков (0).
Уже после первой четверти перевес минчан достиг почти двух десятков очков. А за две минуты до конца третьего периода счет стал 60:31 — это самое крупное преимущество «Цмокаў» в этом сезоне Единой Лиги ВТБ.
В оставшееся время гостям удалось несколько сократить отставание, но счет все равно остался разгромным — «плюс 25» в пользу «драконов».
Главный тренер «Цмокi-Мiнск» Александр Крутиков:
— Поздравляю всех любителей баскетбола и наших фанатов с последней домашней победой в Единой kиге ВТБ. Мне кажется, ключом к успеху были очень хорошие защитные действия с первой и до последней минуты. Также у нас получилось оторвать от «Нижнего» основного разыгрывающего — Бойнтон в первой половине не создал ничего. А мы с самого начала оторвались на 20 очков и до конца матча удержали это преимущество. Знаете, быва. т такие ситуации, когда готовишься к матчу меньше, чем соперник, но выглядишь лучше. Спасибо ребятам за игру и четкое выполнение плана, приводит официальный
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Артур Шталбергс:
— В первую очередь хотелось бы сказать спасибо болельщикам, которые приехали поддержать нас в Минск. Печально, что мы заканчиваем сезон таким образом. Мы вышли не готовыми к игре, не забили свои мячи. Бывают такие дни, когда не залетает вообще ничего, даже из-под кольца. «Цмокі» создали отрыв в 19 очков уже в первой четверти — такое было сложно отыграть. Жаль, что у некоторых моих игроков не горели глаза сегодня. Наверное, для них сезон закончился неделю назад, когда мы потеряли шансы на плей-офф. Поздравляю минскую команду, они провели отличный матч, — сказал наставник «Нижнего Новгорода».
«Цмокi» с 5 победами в 23 поединках занимают 11-е место среди 13 команд в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, «Нижний Новгород» с 8 викториями в 24 играх располагается на 9-й строке.
Лидируют в турнире московский ЦСКА — 22 победы в 24 матчах, питерский «Зенит» — 19 в 22, краснодарский «Локомотив-Кубань» — 17 в 22 и подмосковные «Химки» — 17 в 22.
Заключительный матч нынешнего сезона в Единой лиге ВТБ белорусский клуб проведет 23 апреля в Краснодаре против одного из лидеров турнира «Локомотива-Кубани».
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Баскетболисты "Цмокі-Мінск" крупной победой над "Нижним Новгородом" завершили программу домашних матчей в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Матч прошел 16 апреля на...
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