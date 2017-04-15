Баскетболисты «Цмокі-Мінск» крупной победой над «Нижним Новгородом» завершили программу домашних матчей в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Матч прошел 16 апреля на площадке столичной Falcon Club Арены.



Фото: bc-tsmoki.by

Это первая победа под руководством нового главного тренера «Цмокаў» Александра Крутикова, который 22 марта сменил на этом посту Игоря Грищука. Крутикову удалось добиться первой виктории в своей четвертой встрече у руля команды.

«Цмокi» прервали 7-матчевую серию поражений. Кроме того, перед этим минчане проиграли 14 из 15 предыдущих поединков.

«Цмокi-Мiнск» — «Нижний Новгород» — 77:52 (30:11, 14:14, 16:13, 17:14)

«Цмокi-Мiнск»: Грэйвз (25), Мещеряков (13 + 5 подборов), Грэй (12 + 9 передач), Кудрявцев (10 + 5 подборов), Семенюк (7 + 10 подборов); Лашкевич (10), Тростинецкий (0 + 5 подборов), Ульянко (0), Белянков (0).

Уже после первой четверти перевес минчан достиг почти двух десятков очков. А за две минуты до конца третьего периода счет стал 60:31 — это самое крупное преимущество «Цмокаў» в этом сезоне Единой Лиги ВТБ.

В оставшееся время гостям удалось несколько сократить отставание, но счет все равно остался разгромным — «плюс 25» в пользу «драконов».



Фото: bc-tsmoki.by

Главный тренер «Цмокi-Мiнск» Александр Крутиков:

— Поздравляю всех любителей баскетбола и наших фанатов с последней домашней победой в Единой kиге ВТБ. Мне кажется, ключом к успеху были очень хорошие защитные действия с первой и до последней минуты. Также у нас получилось оторвать от «Нижнего» основного разыгрывающего — Бойнтон в первой половине не создал ничего. А мы с самого начала оторвались на 20 очков и до конца матча удержали это преимущество. Знаете, быва. т такие ситуации, когда готовишься к матчу меньше, чем соперник, но выглядишь лучше. Спасибо ребятам за игру и четкое выполнение плана, приводит официальный сайт «драконов» слова Александра Крутикова.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Артур Шталбергс:

— В первую очередь хотелось бы сказать спасибо болельщикам, которые приехали поддержать нас в Минск. Печально, что мы заканчиваем сезон таким образом. Мы вышли не готовыми к игре, не забили свои мячи. Бывают такие дни, когда не залетает вообще ничего, даже из-под кольца. «Цмокі» создали отрыв в 19 очков уже в первой четверти — такое было сложно отыграть. Жаль, что у некоторых моих игроков не горели глаза сегодня. Наверное, для них сезон закончился неделю назад, когда мы потеряли шансы на плей-офф. Поздравляю минскую команду, они провели отличный матч, — сказал наставник «Нижнего Новгорода».

«Цмокi» с 5 победами в 23 поединках занимают 11-е место среди 13 команд в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, «Нижний Новгород» с 8 викториями в 24 играх располагается на 9-й строке.

Лидируют в турнире московский ЦСКА — 22 победы в 24 матчах, питерский «Зенит» — 19 в 22, краснодарский «Локомотив-Кубань» — 17 в 22 и подмосковные «Химки» — 17 в 22.

Заключительный матч нынешнего сезона в Единой лиге ВТБ белорусский клуб проведет 23 апреля в Краснодаре против одного из лидеров турнира «Локомотива-Кубани».