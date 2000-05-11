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Поляков стал 5-м полевым футболистом БАТЭ, сыгравшим в воротах. Кто еще побывал в шкуре кипера?

16.04.2017 21:05 — Разное | Tut.by  
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Защитник Денис Поляков, который в матче против брестского «Динамо» встал в ворота вместо удаленного голкипера Антона Чичкана, стал 5-м в истории команды полевым игроком, по ходу поединка занявшим место в «рамке», и 4-м среди них, не пропускавшим голов.


Денис Поляков (слева) принимает вратарскую экипировку от удаленного Антона Чичкана. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Пресс-служба ФК БАТЭ вспомнила все случаи, когда футболисты «желто-синих» в течение поединка вынужденно меняли свое основное амплуа на вратарское. После даты встречи, имени и фамилии такого игрока приводятся сам матч с указанием исхода, а также удаленный голкипер и минута получения им красной карточки.

11.05.00 Виталий КУТУЗОВ Неман-Белкард — БАТЭ — 3:0 Александр ФЕДОРОВИЧ 68-я
12.06.02 Алексей БАГА Белшина — БАТЭ — 2:1 Юрий ЖЕВНОВ 90-я
27.11.10 Дмитрий ЛИХТАРОВИЧ БАТЭ — Динамо Бр — 0:1 Александр ГУТОР 90-я
28.08.11 Егор ФИЛИПЕНКО БАТЭ — Динамо Мн — 2:2 Александр ГУТОР 81-я
15.04.17 Денис ПОЛЯКОВ Динамо Бр — БАТЭ — 1:1 Антон ЧИЧКАН 89-я

Каждый из полевых игроков, в том числе Поляков, по нескольку раз продемонстрировал умение действовать в воротах. И все они, по воле случая ставшие в «рамку», не сплоховали. Четверо из них в итоге оказывались «сухими». И лишь Кутузов имеет в пассиве один пропущенный мяч. Впрочем, Виталий переквалифицировался в голкипера не на 5−7 минут, как его коллеги по несчастью, а на половину тайма.

 
 
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Защитник Денис Поляков, который в матче против брестского "Динамо" встал в ворота вместо удаленного голкипера Антона Чичкана, стал 5-м в истории команды полевым...

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