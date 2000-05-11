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Поляков стал 5-м полевым футболистом БАТЭ, сыгравшим в воротах. Кто еще побывал в шкуре кипера?
Защитник Денис Поляков, который
Каждый из полевых игроков, в том числе Поляков, по нескольку раз продемонстрировал умение действовать в воротах. И все они, по воле случая ставшие в «рамку», не сплоховали. Четверо из них в итоге оказывались «сухими». И лишь Кутузов имеет в пассиве один пропущенный мяч. Впрочем, Виталий переквалифицировался в голкипера не на 5−7 минут, как его коллеги по несчастью, а на половину тайма.
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Защитник Денис Поляков, который в матче против брестского "Динамо" встал в ворота вместо удаленного голкипера Антона Чичкана, стал 5-м в истории команды полевым...
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