Защитник Денис Поляков, который в матче против брестского «Динамо» встал в ворота вместо удаленного голкипера Антона Чичкана, стал 5-м в истории команды полевым игроком, по ходу поединка занявшим место в «рамке», и 4-м среди них, не пропускавшим голов.



Денис Поляков (слева) принимает вратарскую экипировку от удаленного Антона Чичкана. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Пресс-служба ФК БАТЭ вспомнила все случаи, когда футболисты «желто-синих» в течение поединка вынужденно меняли свое основное амплуа на вратарское. После даты встречи, имени и фамилии такого игрока приводятся сам матч с указанием исхода, а также удаленный голкипер и минута получения им красной карточки.

Каждый из полевых игроков, в том числе Поляков, по нескольку раз продемонстрировал умение действовать в воротах. И все они, по воле случая ставшие в «рамку», не сплоховали. Четверо из них в итоге оказывались «сухими». И лишь Кутузов имеет в пассиве один пропущенный мяч. Впрочем, Виталий переквалифицировался в голкипера не на 5−7 минут, как его коллеги по несчастью, а на половину тайма.