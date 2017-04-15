|
Питерский СКА выиграл Кубок Гагарина
16.04.2017 21:51 — Разное | Ежедневник
Алексей Куденко / РИА Новости
Санкт-петербургский СКА обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и завоевал Кубок Гагарина.
Как сообщает
СКА выиграл в серии до четырех побед со счетом 4-1. Предыдущая встреча прошла в Санкт-Петербурге 14 апреля, хозяева
СКА выиграл Кубок Гагарина второй раз в истории. Впервые армейцы стали обладателями трофея в сезоне-2014/15, обыграв в финале казанский «Ак Барс».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Санкт-петербургский СКА обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и завоевал Кубок Гагарина.
|
Архив (Разное)
Комментарии