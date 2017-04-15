Алексей Куденко / РИА Новости

Санкт-петербургский СКА обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и завоевал Кубок Гагарина.

Как сообщает «Лента.ру», встреча состоялась в Магнитогорске в воскресенье, 16 апреля, и завершилась победой гостей со счетом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1). В составе хозяев отличились Оскар Осала (9-я минута), Виктор Антипин (24-я) и Ярослав Косов (41-я). У санкт-петербуржцев шайбы забрасывали Никита Гусев (28-я), Александр Барабанов (30-я), Евгений Дадонов (35-я), Илья Ковальчук (41-я) и Сергей Плотников (59-я).

СКА выиграл в серии до четырех побед со счетом 4-1. Предыдущая встреча прошла в Санкт-Петербурге 14 апреля, хозяева оказались сильнее — 3:2. Матч омрачился судейским скандалом, гости сочли удаление Даниса Зарипова, приведшее к решающей шайбе СКА, необоснованным.

СКА выиграл Кубок Гагарина второй раз в истории. Впервые армейцы стали обладателями трофея в сезоне-2014/15, обыграв в финале казанский «Ак Барс».