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Говорцова выиграла турнир в США

16.04.2017 23:43 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Ольга Говорцова выиграла турнир ITF в Индиан Харбор Бич (США) с призовым фондом в 80 тысяч долларов.


Ольга Говорцова. Фото: БЕЛТА

В финальном трехсетовом поединке 28-летняя Ольга Говорцова (№ 190 рейтинга WTA) за 2 часа взяла верх над 15-летней Амандой Анисимовой из США (№ 479) — 6:3, 4:6, 6:3.

Говорцова — Анисимова — 6:3, 4:6, 6:3

Эйсы 0−2

Двойные ошибки 4−5

Процент выигрыша первой подачи 53,3% (32 из 60) — 47,9% (23 из 48)

Процент выигрыша второй подачи 40% (12 из 30) — 36,1 (13 из 36)

Реализация брейк-пойнтов 9 из 13 — 7 из 11

Все выигранные очки 92−82.

На пути к финалу Ольга Говорцова обыграла американку Джейми Лёб (№ 158) — 6:2, 6:2, Александру Возняк (№ 310) из Канады — 6:3, 2:6, 7:5, посеянную под 2-м номером американку Мэдисон Бренгл (№ 97) — 7:6 (9:7), 6:4 и Онс Жабер из Туниса (№ 119), посеянную на турнире под 5-м номером — 5:7, 6:3, 6:2.

Победа в Индиан Харбор Бич — 7-й одиночный титул для Ольги Говорцовой. Также в ее активе 9 титулов в парных турнирах.

Теперь Ольга Говорцова прибудет в расположение сборной Беларуси, которая 22−23 апреля на корте минской «Чижовка-Арены» сразится в полуфинале Мировой группы Кубка Федерации против команды Швейцарии.

 
 
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Белорусская теннисистка Ольга Говорцова выиграла турнир ITF в Индиан Харбор Бич (США) с призовым фондом в 80 тысяч долларов.

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