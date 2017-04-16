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Говорцова выиграла турнир в США
Белорусская теннисистка Ольга Говорцова выиграла турнир ITF в Индиан Харбор Бич (США) с призовым фондом в 80 тысяч долларов.
В финальном трехсетовом поединке 28-летняя Ольга Говорцова (№ 190 рейтинга WTA) за 2 часа взяла верх над 15-летней Амандой Анисимовой из США (№ 479) — 6:3, 4:6, 6:3.
На пути к финалу Ольга Говорцова обыграла американку Джейми Лёб (№ 158) — 6:2, 6:2, Александру Возняк (№ 310) из Канады — 6:3, 2:6, 7:5, посеянную под 2-м номером американку Мэдисон Бренгл (№ 97) — 7:6 (9:7), 6:4 и Онс Жабер из Туниса (№ 119), посеянную на турнире под 5-м номером — 5:7, 6:3, 6:2.
Победа в Индиан Харбор Бич — 7-й одиночный титул для Ольги Говорцовой. Также в ее активе 9 титулов в парных турнирах.
Теперь Ольга Говорцова прибудет в расположение сборной Беларуси, которая 22−23 апреля на корте минской «Чижовка-Арены»
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Белорусская теннисистка Ольга Говорцова выиграла турнир ITF в Индиан Харбор Бич (США) с призовым фондом в 80 тысяч долларов.
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